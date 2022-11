Osiemnastolatek bohaterem Manchesteru United

Manchester United to jeden z czołowych klubów Premier League

Fabiański obronił karnego i dołączył do elitarnego grona Słodko-gorzki... czytaj dalej » Zespół Erika ten Haga miał problemy na początku meczu z Fulham, ale przetrwał kilka ataków i sam w 14. minucie cieszył się z gola, gdy do bramki trafił Christian Eriksen. Dla Duńczyka to pierwszy gol w barwach United i zarazem 150. w seniorskiej karierze.

Londyńczycy doprowadzili do wyrównania po przerwie, a autorem trafienia był były zawodnik Czerwonych Diabłów Daniel James.

Jednak koniec końców decydujący cios należał do United, a zadał go zaledwie 18-letni Garnacho. Argentyńczyk urodzony w Madrycie znakomicie wyprzedził obrońcę i pewnym strzałem na dalszy słupek zapewnił trzy punkty ekipie z Old Trafford. Asystę zanotował Eriksen.

Manchester United zajmuje 5. miejsce ze stratą 11 punktów do prowadzącego Arsenalu. Fulham jest 9.

Bednarek ponownie nie grał

Wcześniej odbyło się spotkanie Brighton & Hove Albion z Aston Villą, które także zakończyło się wygraną gości 2:1. Dwie bramki dla triumfatorów zdobył napastnik Danny Ings.

Cały mecz w ekipie The Villans rozegrał Matty Cash, który w 79. minucie został ukarany żółtą kartką. Natomiast po raz kolejny z ławki rezerwowych nie podniósł się inny reprezentant Polski Jan Bednarek. Obaj piłkarze znaleźli się w kadrze Czesława Michniewicza na mistrzostwa świata w Katarze.

Dzięki wygranej Aston Villa uciekła z dolnych rejonów tabeli i aktualnie plasuje się na 12. miejscu.

Źródło: Getty Images Alejandro Garnacho strzelił gola na wagę zwycięstwa

Wyniki niedzielnych spotkań 16. kolejki Premier League



Brighton & Hove Albion - Aston Villa 1:2 (1:1)

Fulham - Manchester United 1:2 (0:1)