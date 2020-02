"Najbardziej absurdalne wykluczenie w historii". Zobaczył dwie czerwone kartki w jednym meczu

03.02 | Nietypowa sytuacja w Hiszpanii podczas meczu drugiej ligi. Piłkarz Fuenlabrady Cristobal Marquez zobaczył w ciągu kilku minut spotkania z Gironą dwie czerwone kartki. Po pierwszej wrócił na boisko z szatni po interwencji VAR. Tylko po to, by kilkanaście sekund później ponownie opuścić murawę. Tym razem już definitywnie.

Neymar dostał kartkę po efektownej sztuczce. "Mam to gdzieś" Choć PSG bez... czytaj dalej » Ta niespotykana sytuacja miała miejsce w meczu 26. kolejki zaplecza Primera Division. Wszystko rozpoczęło się w 68. minucie. To wtedy sędzia Isidro Diaz de Mera pierwszy raz wyrzucił 35-letniego pomocnika z boiska, pokazując od razu czerwoną kartkę za faul na rywalu - Alexie Granellu. Po chwili protestów Cristobal opuścił plac gry i poszedł do szatni.

Wrócił po czerwoną kartkę

Trzy minuty później sztab Fuenlabrady musiał szybko wezwać swojego zawodnika z powrotem, ponieważ po konsultacji z asystentem wideo arbiter główny zamienił czerwoną kartkę na żółtą.

Cristobal nie wrócił na murawę na długo - nie był w stanie opanować emocji po tych wydarzeniach i chciał wyładować złość na Granellu, który zresztą nie pozostał mu dłużny i doszło do przepychanki. Arbiter ukarał obu żółtymi kartkami, a ponieważ dla piłkarza gospodarzy było to drugie upomnienie, znów musiał zejść z boiska. Wszystko to trwało kilka minut, w trakcie których gra nie została ani na chwilę wznowiona.



Se encara con un rival y el árbitro inmediatamente les saca amarilla a ambos y vuelve a expulsar a Cristóbal... Su equipo perdió de local 0-1... Yo lo castigo sin jugar varios juegos por ESTÚPIDO pic.twitter.com/lX2GkIOlJC — Emerson Calderon (@EMERSONCALDERON) February 2, 2020





"Najbardziej absurdalne wykluczenie w historii VAR-u" - ocenił hiszpański dziennik "Marca".

W dziesięciu nie dali rady

Girona ostatecznie wygrała to spotkanie 1:0 po golu Urugwajczyka Cristhiana Stuaniego w 18. minucie. We wcześniejszej fazie akcji jeden z jego kolegów z drużyny dotknął piłki ręką i rywale domagali się analizy VAR, ale zespół sędziowski ostatecznie uznał trafienie.