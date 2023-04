Bayern w coraz większym kryzysie. Sensacyjna porażka w lidze

Zobacz trening piłkarzy Bayernu do meczu z Manchesterem City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Prezes Bayernu może zostać zwolniony. "Kwestia czasu" Najpierw... czytaj dalej » Klub ze stolicy Bawarii w ostatnich tygodniach nie miał najlepszej passy. Nagła zmiana trenera, dotkliwe porażki, w tym odpadnięcie z Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów oraz nieporozumienia między piłkarzami, które doprowadziły nawet do rękoczynów – to wszystko składało się na ponury obraz pogrążonego w kryzysie zespołu. Ponadto w mediach oberwało się nawet - do tej pory nietykalnemu - prezesowi Oliverowi Kahnowi.

Po sobotnim meczu nastroje na pewno nie ulegną poprawie. Monachijczycy ponownie zawiedli na boisku, a siedzący na trybunach i zniesmaczeni postawą piłkarzy Herbert Hainer, Kahn i Hasan Salihamidzić mają o czym myśleć.

Katastrofa po przerwie

W pierwszej połowie nie było jeszcze najgorzej. Bayern miał przewagę, choć jego gra nie porywała. W 29. minucie gola strzelił Sadio Mane, a więc zawodnik, o którym ostatnio było głośno przede wszystkim z powodu uderzenia kolegi z zespołu Leroya Sane. Bawarczycy schodzili do szatni prowadząc 1:0.

Jednak po zmianie stron wszystko się posypało. Najpierw błąd popełnił bramkarz Yann Sommer, który nie zdołał złapać piłki po uderzeniu jednego z piłkarzy Mainz, a po chwili nie zapobiegł skutecznej dobitce Ludovica Ajorque.

Drugą bramkę dla Mainz pewnym strzałem zdobył Leandro Barreiro, a tym razem zaspała cała obrona Bayernu. Z kolei w 79. minucie na 3:1 podwyższył Aaron Martin. Po tych trzech ciosach mistrz Niemiec nie był w stanie się podnieść.

Porażka Bayernu oznacza, że jeszcze w sobotę może stracić prowadzenie w tabeli na rzecz Borussii Dortmund. Klub z Zagłębia Ruhry o 18.30 podejmuje Eintracht Frankfurt i w przypadku zwycięstwa wyprzedzi monachijczyków o punkt.

Źródło: Getty Images Bayern ponownie zawiódł

FSV Mainz - Bayern Monachium 3:1 (0:1)

Bramki: Ajorque (65'), Barreiro (73'), Martin (79') - Mane (29')