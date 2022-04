Bayern wyszedł na boisko i podziwiał rywali. Rekord Lewandowskiego nic nie dał

Po ostatnim zwycięstwie nad Borussią Dortmund na trzy kolejki przed końcem sezonu Bayern zgromadził 75 punktów i utrzymał swoją dominację w Niemczech. Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie grają już ani w Lidze Mistrzów, ani w Pucharze Niemiec, więc pozostało im już tylko dograć sezon ligowy do końca. Mecz z Mainz pokazał, że to nie będzie dla nich łatwe zadanie.

Mainz punktuje Bayern

Trener Bayernu: chciałbym, żebyśmy osiągnęli porozumienie z Lewandowskim W świetle... czytaj dalej » Początek sobotniego spotkania na MEWA Arenie to pełna dominacja zespołu gospodarzy. Już w pierwszych minutach gry 21-letni Jonathan Burkardt dwukrotnie zagroził bramce Bayernu, raz trafiając w poprzeczkę.

To nie był koniec problemów Bawarczyków. W 12. minucie Alexander Hack po rzucie rożnym po raz drugi w tym meczu obił poprzeczkę bramki rywali. Doświadczony obrońca był kompletnie niekryty przy strzale głową. Mistrzowie Niemiec wyglądali na zdekoncentrowanych. Po kwadransie w statystyce strzałów Mainz prowadziło 6:0.

Gol dla miejscowych wisiał w powietrzu i w końcu padł. Zastępujący Manuela Neuera w bramce Bayernu Sven Ulreich źle wyprowadził piłkę, a ta momentalnie wróciła jak bumerang na jego pole karne. Burkardt dostał trzecią szansę i tym razem jej nie zmarnował.

Ten zimny prysznic nie obudził piłkarzy Bayernu. W 27. minucie Mainz skutecznie wykonało rzut rożny, po którym do pustej bramki piłkę skierował Moussa Niakhate. Goście tylko statystowali.

Gol i rekord Lewandowskiego

Bayern w pierwszej połowie grał fatalnie, ale zdołał też przeprowadzić jedną akcję, po której strzelił gola kontaktowego. Po wymianie kilku szybkich podań piłka trafiła do Erica Choupo-Motinga, ten odegrał do Lewandowskiego, a Polak obrócił się z futbolówką w polu karnym i płaskim strzałem nie dał szans bramkarzowi.

To 34. gol "Lewego" w sezonie, w tym 18. na wyjeździe. Nikt w przeszłości nie strzelał częściej na obcych stadionach. Polak poprawił rekord należący wcześniej do Niemców Juppa Heynckesa (sezon 1973/74) i Timo Wernera (2019/20).

To trafienie dało nadzieję Bayernowi. Po zmianie stron przyjezdni ruszyli z animuszem do przodu. Bardzo bliski strzelenia drugiego gola był Lewandowski, ale Hack w ostatniej chwili sprzątnął mu piłkę sprzed nosa.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski nie mógł być zadowolony

Monachijczycy starali się atakować, ale czynili to zbyt wolno i nieporadnie. W 57. minucie nadziali się też na błyskawiczną kontrę. Składną akcję swojego zespołu nieco szczęśliwym strzałem wykończył Leandro Barreiro.

Myliłby się ten, kto by pomyślał, że podrażniony Bayern zdoła jeszcze zepchnąć przeciwników do defensywy. Mecz nadal był otwarty i to Mainz stwarzało sobie kolejne doskonałe okazje. Burkardt minimalnie chybił, a Karim Onisiwo z dystansu trafił w poprzeczkę. Do końca spotkania obraz spotkania nie uległ już zmianie i gospodarze wygrali w pełni zasłużenie. W całym meczu oddali aż 24 strzały na bramkę rywali, przy zaledwie czterech Bayernu.

FSV Mainz - Bayern Monachium 3:1 (2:1)

Bramki: Burkardt (18.), Niakhate (27.), Barreiro (57.) - Lewandowski (33.)