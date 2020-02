Główka pracuje. Tak "Lewy" strzelił jubileuszowego gola

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

"Lewy" trafił do siatki rywali już w ósmej minucie po efektownym strzale głową. Z prawej strony ładną centrą popisał się Benjamin Pavard, a Polakowi pomógł też fakt, że nie był kryty bez żadnego rywala. Dla napastnika Bayernu był to 150. ligowy gol w monachijskich barwach. Występuje w nich od lipca 2014 roku.

Lewandowski potrójnie szczęśliwy

Z dorobkiem 22 bramek 31-latek prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Dwa mniej ma Timo Werner, który w 20. kolejce nie zdołał wpisać się na listę strzelców.



Lewandowski extends his lead ever so slightly pic.twitter.com/Jyhqnw5P53 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 1, 2020



W Moguncji piłkarze Bayernu bardzo szybko zapewnili sobie wysokie prowadzenie, a wynik został ustalony już do przerwy. Pozostałe trafienia dla przyjezdnych zanotowali Thomas Mueller i Thiago Alcantara. Gospodarze odpowiedzieli tylko trafieniem tuż przed przerwą Jeremiaha St. Juste. W drugiej połowie obie drużyny miały swoje okazje, m.in. Lewandowski, ale rezultat już się nie zmienił.

"Kolejny przystanek w drodze na szczyt. Jedziemy dalej!" - napisał po meczu na swoim Instagramie Polak, który ma jeszcze jeden powód do radości.

Dzięki wygranej i remisowi RB Lipsk z Borussią Moenchengladbach (2:2) Bayern wrócił po 151 dniach przerwy na ligowy szczyt w tabeli.

Wyniki 20. kolejki:



piątek

Hertha Berlin - Schalke 04 0:0



sobota

RB Lipsk - Borussia M'gladbach 2:2

Borussia Dortmund - Union Berlin 5:0

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:1

Fortuna Duesseldorf - Eintracht Frankfurt 1:1

FSV Mainz - Bayern Monachium 1:3

Augsburg - Werder Brema 2:1

w niedzielę:

FC Koeln - SC Freiburg

Paderborn - VfL Wolfsburg