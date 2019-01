Barcelona ubiegła PSG. Zapłaci fortunę za holenderski talent

"Nadchodzę". Boateng wylądował w Barcelonie Barcelona... czytaj dalej » Kataloński klub ogłosił transfer w środę. 21-letni Holender związał się pięcioletnią umową, która zacznie obowiązywać od nowego sezonu.



Jeszcze w grudniu zeszłego roku de Jong - według dziennika "De Telegraaf" - miał trafić do PSG. Interesowały się nim również Manchester City czy Bayern Monachium.

"Kluczowy zawodnik"

Ostatecznie został graczem Barcelony. Dziennik "Marca" podał, że Ajax otrzyma za swojego wychowanka 75 milionów euro plus 11 w bonusach. Delegacja mistrzów Hiszpanii, na czele z prezydentem Josepem Marią Bartomeu, od wtorku przebywa w Amsterdamie.

"Jesteśmy przekonani, że Frenkie de Jong będzie kluczowym zawodnikiem naszego zespołu w nadchodzących latach" - napisał w mediach społecznościowych Bartomeu.

Źródło: FC Barcelona Frenkie de Jong będzie grał w FC Barcelona od przyszłego sezonu

Rekordowe pieniądze

De Jong w ten sposób może zostać najdroższym holenderskim piłkarzem (to miano należy do Virgila van Dijka, który kosztował Liverpool około 85 mln euro). Już teraz pobił rekord ligi holenderskiej, który wynosił 40 mln euro (transfer Kolumbijczyka Davinsona Sancheza z Ajaksu do Tottenhamu).



Nowy zawodnik Barcelony jest środkowym pomocnikiem. Do pierwszego zespołu Ajaksu przebił się w sezonie 2014/2015. W tym zagrał w 28 spotkaniach, zdobył cztery bramki. W pierwszej reprezentacji zadebiutował we wrześniu zeszłego roku. Szybko stał się podstawowym graczem drużyny Ronalda Koemana. Łącznie uzbierał pięć występów, na pierwszego gola wciąż czeka.