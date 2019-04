Uraz gwiazdy Ajaksu przed rewanżem z Juventusem. "Poczuł lekki ból"

Architekt gry Ajaksu Frenkie de Jong nie dograł do końca meczu

Trener Ajaksu przewiduje odejście kapitana. "Nie wiem czy do Bayernu czy Barcelony" Trener Ajaksu... czytaj dalej » Pierwsze spotkanie 1/4 finału Ajax zremisował u siebie z Juventusem 1:1. De Jong, który także przed tamtym meczem skarżył się na problemy zdrowotne, przebywał na boisku przez całe spotkanie.

"Zmiana była środkiem ostrożności"

Ajax walczy z PSV o prym w Eredivisie. Na cztery kolejki przed końcem oba zespoły mają tyle samo punktów i nie mogą sobie pozwolić na żadne potknięcie.

Zdecydowanym faworytem starcia ze znajdującym się w strefie spadkowej Excelsiorem byli piłkarze ten Haga, ale ten i tak zdecydował się na niemal najmocniejszą jedenastkę. Od pierwszej minuty na murawie pojawił się więc de Jong, który już w 22. minucie zaczął chwytać się za udo.

21-latek, który latem przejdzie za 75 mln euro do Barcelony, opuścił boisko jeszcze przed upływem dwóch kwadransów. Ajax wygrał 6:2, a gdy młody zawodnik udawał się do szatni, gospodarze prowadzili 1:0. - Zmiana była środkiem ostrożności. Frenkie podczas gry poczuł lekki ból, ale nie było momentu, aby był on dotkliwy. Niepokój był chyba większy niż realne problemy związane z urazem – tłumaczył agent piłkarza Ali Dursun.

Jego zdaniem de Jong będzie także gotowy do rywalizacji - od pierwszej minuty - w Turynie. - Ma się dobrze. W poniedziałek udał się w podróż do Włoch i myślę, że zagra z Juventusem - oświadczył.