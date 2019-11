Skandaliczny incydent w Bundeslidze. Piłkarz staranował trenera rywali

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Lewandowski na tropie "wiecznego" rekordu. Rummenigge: sam się w to zaangażował Karl-Heinz... czytaj dalej » Była ostatnia minuta doliczonego czasu gry. Eintracht przegrywał z Freiburgiem 0:1 i nic nie wskazywało na to, że wynik meczu może ulec zmianie.

Piłkarze gości były sfrustrowani – zwłaszcza, że od końcówki pierwszej połowy grali w osłabieniu po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Gelsona Fernandesa.

Staranował trenera

Nad swoimi emocjami w tej sytuacji nie zdołał zapanować kapitan Eintrachtu David Abraham. Biegnąc po piłkę, która chwilę wcześniej opuściła boisko w pobliżu ławek rezerwowych, zaatakował barkiem stojącego w strefie technicznej trenera gospodarzy Christiana Streicha.

54-letni szkoleniowiec uderzony został przez Argentyńczyka z taką siłą, że wylądował na murawie.

What was he thinking



David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh — Goal (@goal) November 10, 2019

Zrobiło się gorąco

Widząc to, cała ławka rezerwowych Freiburga ruszyła w kierunku Abrahama. Gospodarze chcieli jak najszybciej dopaść winnego i pomścić swojego trenera. Po chwili na boisku rozpętała się prawdziwa bijatyka.

Na szczęście stoicki spokój w całej sytuacji zachowali sędziowie z Felixem Brychem na czele. Niemiec pokazał Abrahamowi czerwoną kartkę. Po analizie VAR taką samą karę otrzymał również rezerwowy piłkarz Freiburga Vincenzo Grifo, który złapał kapitana Eintrachtu za twarz, a następnie mocno odepchnął.

Źródło: Getty Images Trener Freiburga wylądował na murawie

Freiburg w ścisłej czołówce

Gola na wagę trzech punktów dla Freiburga strzelił w 77. minucie Nils Petersen.

Komplet punktów wywindował gospodarzy niedzielnego meczu na czwarte miejsce w Bundeslidze. Identyczny dorobek punktowy – 21 – mają drugi RB Lipsk i trzeci Bayern Monachium. Prowadząca Borussia Moenchengladbach wywalczyła dotąd 25 punktów. Eintracht z 17 punktami jest dziewiąty.