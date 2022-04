Dwunastu zawodników Bayernu na boisku. Były reprezentant Niemiec domaga się kary

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Bayern był w całym spotkaniu zdecydowanie lepszy, wygrał 4:1. Do wspomnianej sytuacji doszło w 85. minucie, było już 3:1.

Goście dokonali zmian. Na boisku pojawił się Niklas Suele i Marcel Sabitzer, zejść mieli Corentin Tolisso i Kingsley Coman. Problem w tym, że ten ostatni na boisku pozostał, a mecz wznowiono. Bayern grał w przewadze 20 sekund, później arbiter spotkanie wstrzymał. Zrobiło się zamieszanie, które trwało kilka minut.



Bayern had 12 players on Saturday evening pic.twitter.com/LclaHVp8Dp — Eric Njiru (@EricNjiiru) April 3, 2022





Kto zawinił?

Jak się okazuje, wpadka obciąża kilka osób.

Po pierwsze Kathleen Krueger, odpowiedzialną za zgłaszanie zmian kierowniczkę Bawarczyków, która przekazała sędziemu zły (stary) numer Comana i ten nie wiedział, że musi opuści plac, gdy sędzia wyświetlił numer na tablicy zmian.

Oglądasz Wideo: SNTV Zamieszanie ze zmianami. 12 zawodników Bayernu na boisku w starciu z Freiburgiem

Po drugie całą obsadę sędziowską, a przede wszystkim arbitra głównego, Christiana Dingerta. - To on lub ktoś z jego obsady musi upewnić się, że liczba osób jest prawidłowa. Nie zrobili tego i to ich błąd - twierdzi na łamach "Der Tagesspiegel" Lutz Wagner, instruktor sędziowania pracujący w Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB).

Lewandowski krytykowany za swój występ. "Widać, że nie jest w pełni sił" Robert... czytaj dalej » Można powiedzieć, że Bayern skorzystał na zamieszaniu tylko przez kilkanaście sekund, prowadził dwiema bramkami, nic wielkiego w tym czasie się nie wydarzyło.

Problem w tym, że przepisy zostały złamane. Mówił o tym między innymi były piłkarz Bayernu i reprezentacji Niemiec Dietmar Hamann.

- To pogwałcenie zasad. Jeden zawodnik wchodzi na boisko, drugi musi z niego zejść. Nie ma znaczenia, czy grają razem 20 sekund, dwanaście czy pięć minut. Bez wątpliwości, Bayern musi zostać ukarany - powiedział Hamann tuż po meczu na antenie telewizji Sky.

O jakich zasadach mowa?

W przepisach Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) istnieje punkt, który może działać na niekorzyść Bayernu. Dokładnie mowa o paragrafie numer 17.

"Jeśli gracz nie jest uprawniony do gry lub wejścia na boisko, drużyna, która zawiniła, przegrywa spotkanie 0:2. Chyba że mecz nie został wznowiony przez sędziego po tym jak nieuprawniony gracz pojawił się na murawie" - przytacza treść przepisu portal goal.com.

Freiburg się waha

Aby DFB w ogóle zajęła się sprawą, potrzebna jest oficjalna skarga Freiburga. Ta na razie nie wpłynęła, jak podają w poniedziałek niemieckie media, szefowie klubu wciąż się wahają.

Gospodarze sobotniego meczu mają na zgłoszenie protestu 48 godzin, więc ostateczny termin upływa w poniedziałek. - Nie ma wątpliwości, że zaszła pomyłka. Jeśli skarga zostanie zgłoszona, wtedy DFB będzie musiała ustalić, czy błąd miał wpływ na przebieg gry - tłumaczy Wagner.

Oglądasz Wideo: SNTV Skrót meczu Freiburg – Bayern w 28. kolejce Bundesligi

Bayern liderem, Freiburg marzy o Lidze Mistrzów

Dzięki wygranej Bayern umocnił się na pozycji lidera, nad drugą Borussią Dortmund ma dziewięć punktów przewagi. Freiburg stracił natomiast na rzecz RB Lipsk czwarte miejsce, gwarantujące na koniec sezonu udział w Lidze Mistrzów. Do końca rozgrywek zostało sześć kolejek.