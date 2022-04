Były piłkarz Realu Madryt w stanie krytycznym. Miał poważny wypadek

Do wypadku doszło w poniedziałek nad ranem na ulicach kolumbijskiego miasta Cali. W samochód prowadzony przez Rincona z dużym impetem uderzył rozpędzony autobus.

"Przejdzie operację"

Moment wypadku został zarejestrowany przez kamery. Kolumbijskie media opublikowały to zdarzenie.



En cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto del accidente de tránsito entre un alimentador del MIO y la camioneta que conducía el exfutbolista Freddy Rincón, en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/HAQqG4MDD2 — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022

Na innych nagraniach widać kompletnie zniszczone autobus oraz auto byłego piłkarza, który obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii.



En el accidente que se presentó sobre la calle 5 con carrera 34 en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, resultaron heridos el conductor del MIO, el exfutbolista Freddy Rincón y dos mujeres, quienes fueron trasladados a centro asistenciales. #Calipic.twitter.com/rMzOhvBuOc — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022





- Stan zdrowia pacjenta jest krytyczny, doznał poważnego urazu głowy, przejdzie operację - powiedział Laureano Quintero, lekarz kliniki, w której przebywa Kolumbijczyk.

Uczestnik trzech mundiali

Rincon, który grywał jako ofensywny pomocnik, miał okazję wystąpić na trzech mundialach - w 1990, 1994 i 1998 roku. Był jednym z czołowych zawodników reprezentacji Kolumbii, w której rozegrał 84 mecze i strzelił 17 goli.



Dame a freddy Rincon siempre en mi equipo #fuerzaRinconpic.twitter.com/9UoAefo6hw — Luis mericano (@luissaos) April 11, 2022





Kibice kojarzyć go mogą również z gry w Napoli (w sezonie 1994/95) oraz Realu Madryt (95/96). Zresztą Królewscy już zdążyli za pośrednictwem Twittera przekazać 55-latkowi dużo "siły i miłości". "Mamy nadzieję, że jak najszybciej wyjdzie z tego trudnego momentu" - podkreślono.