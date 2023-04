Chelsea wybrała trenera. Zaskakujący powrót stał się faktem

Lampard zastąpił na stanowisku zwolnionego w ubiegłym tygodniu Grahama Pottera, który stracił posadę w stołecznym zespole po niespełna siedmiu miesiącach pracy.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

Potwierdziły się tym samym zaskakujące wieści angielskich mediów z ostatnich kilkudziesięciu godzin. Lampard we wtorek obserwował potyczkę Chelsea z Liverpoolem (0:0) z wysokości trybun. "Następnego dnia osiągnął porozumienie w kwestii swojego powrotu na Stamford Bridge" - informował dziennik "Daily Mail".

Były reprezentant Anglii spędził w Chelsea większość piłkarskiej kariery, reprezentując jej barwy w latach 2001-2014. Po jej zakończeniu pracował jako trener grup młodzieżowych stołecznej ekipy.

Pierwszą samodzielną pracę w roli menedżera podjął w Derby County, skąd w połowie 2019 roku trafił do The Blues jako główny szkoleniowiec. Wytrwał na tym stanowisku do stycznia 2021, prowadząc londyńczyków w 84 meczach. Jego ostatnim klubem był Everton, z którego został zwolniony na początku tego roku. Wielkie miliony, większe rozczarowanie. Trener zwolniony po siedmiu miesiącach pracy Ta wiadomość od... czytaj dalej »

Szukają trenera na dłużej

- Chcemy zapewnić klubowi i naszym fanom jasny i stabilny plan na pozostałą część sezonu. Chcemy dać sobie szansę na sukces, a Frank ma wszystkie cechy, których potrzebujemy, aby doprowadzić nas do mety - podkreślili w komunikacie klubu współwłaściciele Chelsea Todd Boehly i Behdad Eghbali, dodając, że zarząd kontynuuje "proces poszukiwania stałego trenera".

W gronie najpoważniejszych kandydatów do prowadzenia stołecznego klubu od przyszłego sezonu wymienia się Luisa Enrique i Juliana Nagelsmanna.

Po 29 kolejkach Chelsea zajmuje 11. miejsce w Premier League. Mimo że na transfery londyńczycy wydali przed tym sezonem i w jego trakcie ponad 550 milionów funtów, do czwartego Manchesteru United tracą aż 14 punktów. W przyszłym tygodniu The Blues zagrają pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

"Oczekuje się, że zaskakujący powrót Lamparda podniesie na duchu fanów Chelsea, którzy od kilku miesięcy byli rozczarowani brakiem postępów pod rządami Pottera. Dla trenera to szansa na odbudowanie swojej reputacji w komfortowych warunkach z kilkoma dobrze znanymi mu zawodnikami" - ocenia "Daily Mail".

Źródło: Getty Images Frank Lampard ma być w Chelsea "ratownikiem"

Debiut nowego-starego trenera przypada na sobotę na wyjazdowy mecz z Wolverhampton.