Blamaż za blamażem. Katastrofalny miesiąc Chelsea

"Chelsea nie wygrała we wszystkich rozgrywkach od 11 marca. Właśnie wtedy, gdy fani Chelsea myśleli, że ta żałosna kampania nie może być już gorsza, The Blues potrafili rozbić się o ziemię i spaść w nową otchłań" - grzmi BBC.

Lampard: wszystko jest przeciwko nam, chcielibyśmy mieć magiczną różdżkę

Legendarny pomocnik, który występował w tym klubie w latach 2001-14, jest już trzecim menedżerem na Stamford Bridge po Thomasie Tuchelu i Grahamie Potterze w tym sezonie. Do Londynu wrócił na początku kwietnia, by poprowadzić swój były klub tylko do końca rozgrywek. Gorszego startu nie mógł wyśnić nawet w najgorszych koszmarach.

Londyńczycy po raz pierwszy od 30 lat przegrali pięć kolejnych meczów we wszystkich rozgrywkach. Pod wszystkimi pięcioma podpisał się Lampard. Bilans bramkowy? 1:9.



44-latek już w poprzednim tygodniu po rewanżu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt pobił niechlubny rekord, stając się pierwszym menedżerem Chelsea w 118-letniej historii klubu, który przegrał swoje pierwsze cztery spotkania. Chelsea zmarnowała kapitalne okazje. Real bezlitośnie to wykorzystał Broniący tytułu... czytaj dalej »

Jednak to jeszcze było do przetrawienia dla kibiców, w końcu The Blues dwukrotnie mierzyli się z obrońcą tytułu (przegrali 0:2 i 0:2). Porażka z Brentford, które przed środową potyczką legitymowało się serią sześciu spotkań bez wygranej, to już za dużo. Upust frustracji fani Chelsea dali po ostatnim gwizdku sędziego, gwiżdżąc na zawodników i trenera.

- Nie mam z tym problemu, całkowicie to rozumiem. Znam tych kibiców bardzo dobrze, trzymają się swojej drużyny. Czują się przygnębieni, ponieważ są przyzwyczajeni do sukcesów i chcą tego sukcesu przez cały czas, tak jak my wszyscy. Jako zawodnicy i sztab musimy stawić temu czoła - stwierdził po meczu Lampard.

- Zawodnicy wykazują się zaangażowaniem. Brentford oddało jeden celny strzał i zdobyło dwie bramki (pierwsze trafienie to samobójczy gol Cesara Azpilicuety - red.), to mówi wszystko - analizował.

Źródło: Getty Images Lampard ma fatalną serię

W kwietniu Chelsea rozegrała siedem meczów i zdobyła tylko jednego gola. - Wszystko jest przeciwko nam. Chcielibyśmy mieć magiczną różdżkę, ale coś takiego nie istnieje w futbolu - mówił w rozmowie z BT Sport najlepszy strzelec w historii klubu.

"Żaden menedżer nie przegrał więcej meczów niż on"

Zanim objął stery w Londynie z miernym skutkiem prowadził Everton. Z Liverpoolem pożegnał się 23 stycznia po przegraniu dziewięciu z ostatnich 10 meczów ligowych.

"Odkąd dołączył do The Toffees w lutym 2022 roku, żaden menedżer nie przegrał więcej meczów niż on, łącznie 24" - szokuje statystykami BBC.



Teraz Pochettino?

Wprawdzie Lampard jest tylko rozwiązaniem tymczasowym, z klubem już teraz łączony jest były menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino. Zdaniem byłego czołowego bramkarza Premier League Shaya Givena niepewność poza boiskiem i spekulacje medialne nie pomagają legendzie.

- Jest tam trochę bałaganu. Mówi się, że Pochettino może do końca tygodnia objąć klub. Gdzie to stawia Franka? Powoduje to tylko zamieszanie, piłkarze nie wiedzą, na czym stoją. Właściciel też musi wziąć na siebie trochę winy - grzmiał były bramkarz Newcastle United w BBC Radio 5.

W tabeli Premier League londyńczycy zajmują 11. miejsce, tracąc sześć punktów do 10. Fulham. Cel na pozostałe sześć meczów? Finisz w górnej połowie tabeli to wszystko, do czego mogą dążyć. Na europejskie puchary już dawno stracili szanse.