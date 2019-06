Angielskie media: Lampard menedżerem Chelsea w ciągu dwóch dni

Po wygranej 4:2 w rewanżowym meczu półfinałowym z Leeds United w szatni Derby County zapanowała radość. Menedżer Frank Lampard wraz ze swoimi zawodnikami zaśpiewali hit grupy Oasis "Stop Crying Your Heart Out". To trzeba zobaczyć!

Razem z Lampardem do Chelsea ma przyjść jego asystent z Derby County Jody Morris. Ich praca w poprzednim klubie bardzo spodobała się włodarzom The Blues.

Stawia na młodzież

Przede wszystkim jednak Lampard dał się poznać jako trener, który sprawnie wprowadza do zespołu młodych piłkarzy i potrafi wykorzystać ich potencjał. 41-letni szkoleniowiec pracował m.in. z dwoma wypożyczonymi z Chelsea zawodnikami: Masonem Mountem i Fikayo Tomorim.

Nudny zespół Sarriego

Według "Daily Mail", na Stamford Bridge oczekuje się, że Lampard także postawi na zdolną młodzież, a jego ekipa będzie grała futbol ofensywny i ciekawy dla oka. Jego poprzednik Sarri wygrał co prawda Ligę Europy, a w Premier League zajął trzecie miejsce, ale kibice nie byli zadowoleni ze stylu gry zespołu, który opierał się na długim posiadaniu piłki.

Ta sama gazeta informowała kilka dni temu, że właściciel londyńskiego klubu Roman Abramowicz obiecał Lampardowi dwa lata spokojnej pracy bez martwienia się o posadę. Rosjanin słynie z tego, że zmienia trenerów jak rękawiczki. Nikt nie może być pewny, że pozostanie na stanowisku. Jose Mourinho został zwolniony z Chelsea niedługo po wywalczeniu mistrzostwa Anglii w 2015 roku.



Lampard jako piłkarz zagrał 648 razy w barwach Chelsea i jest najlepszym strzelcem w historii klubu z 211 trafieniami. Trzykrotnie wygrał w Premier League, a czterokrotnie w krajowym pucharze. Na swoim koncie ma też triumf w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Poprzedni sezon był dla niego debiutem na ławce trenerskiej.