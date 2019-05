Pożegnalna konferencja legendy Bayernu. "Na sto procent tu wrócę"

Ribery reprezentuje barwy Bayernu od 2007 roku. W niedzielę klub ogłosił, że kontrakt 36-latka nie zostanie przedłużony i po sezonie zawodnik odejdzie. We wtorek Francuz spotkał się z dziennikarzami na pożegnalnej konferencji.



- Kiedy byłem młody, powiedziano mi, że czas płynie bardzo szybko i że powinienem cieszyć się każdą chwilą. Nie chciałem w to wierzyć. A teraz mam 36 lat i co? Muszę stwierdzić, że tak właśnie jest - przyznał. - To nie jest dla mnie łatwe. Z Bayernem osiągnąłem tak dużo. Ten czas był wspaniały dla mnie i dla mojej rodziny. Nigdy tego nie zapomnę - mówił wyraźnie poruszony.

Najlepszy mecz, trener i największa porażka

Wspomniał najlepsze i najgorsze momenty swojego pobytu. Tym pierwszym był wygrany finał Ligi Mistrzów w 2013 roku. - To, co zrobiliśmy na Wembley, było szaleństwem - przyznał. Tym najgorszym był inny finał - z Chelsea, rok wcześniej. - Można przegrać spotkanie, ale akurat wtedy byliśmy lepsi. Dominowaliśmy, a na dodatek występowaliśmy przed swoimi kibicami. To boli - nie ukrywał.

Pytany o najlepszego trenera przyznał, że w Monachium spotkał wielu znakomitych fachowców. Jednego jednak wyróżnił.

- Jupp Heynckes był ważny dla mnie, mojego życia i mojej kariery. Te dwa, trzy lata, które razem spędziliśmy, były czymś wyjątkowym - wspominał.

Źródło: Getty Images Ribery razem z Juppem Heynckesem

Wciąż chce grać

Ribery nie wie jeszcze, gdzie trafi po sezonie. Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu, gdy Bayern informował o rozstaniu z francuskim piłkarzem, ten zastanawiał się, czy w ogóle będzie kontynuować karierę.

We wtorek stwierdził, że wciąż chce grać. Zdradził, że ma kilka ofert, ale nazw klubów nie ujawnił.

- Pogram jeszcze przez rok, może dwa. Potem na sto procent tu wrócę. Moja rodzina czuje się w Monachium bardzo dobrze, dzieci tutaj chodzą do szkoły. Rozmawialiśmy z Ulim Hoenessem i Karlem-Heinzem Rummeniggem o tym, że mógłbym pracować w klubie. Jest jeszcze sporo czasu. Najważniejsze, że tutaj czuję się jak w domu - mówił.

Zawodnik będzie miał okazję ostatni zaprezentować się przed monachijską publicznością za dwa tygodnie, podczas zamykającego sezon ligowy spotkania z Eintrachtem Frankfurt.

- To będzie miłe, ale też pewnie trudne. Ciekawe, co wymyślą kibice. Moje relacje z nimi zawsze były niesamowite. Zawsze mogłem na nich liczyć, nawet w trudnych chwilach - powiedział Francuz.

Jedyny z dziewięcioma tytułami?

Ribery rozegrał do tej pory 271 meczów ligowych w Bayernie, strzelił 85 goli i miał 121 asyst. Skrzydłowy, który wystąpił 81 razy w reprezentacji Francji, trafił do Bawarii z Olympique Marsylia.

Z Bayernem wywalczył w sumie 21 trofeów. W tym sezonie może dorzucić do kolekcji dziewiąty tytuł mistrza Niemiec, czego nie udało się dokonać jeszcze żadnemu zawodnikowi Bundesligi. Na dwie kolejki przed końcem monachijczycy są liderem z czteropunktową przewagą nad drugą Borussią Dortmund.