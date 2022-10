Uściski, łzy i owacja. Wzruszające pożegnanie Ribery'ego

Ribery zakończył karierę. Lewandowski pięknie pożegnał kolegę z boiska Franck Ribery w... czytaj dalej » - Ból się nasilał, a lekarze doradzili mi, abym przestał grać w piłkę nożną. To koniec mojej kariery zawodowej - cytowała w piątek wypowiedź Ribery'ego agencja AFP. Przez kontuzję Francuz zdołał zagrać w tym sezonie zaledwie jeden ligowy mecz.

Wzruszenie Ribery'ego

Przed sobotnim spotkaniem jego ostatniego klubu, czyli Salernitany przeciwko Spezii, doszło do bardzo wzruszających chwil.

Znakomity skrzydłowy, chociaż nie jest gotowy do gry, pojawił się na stadionie, gdzie został owacyjnie pożegnany przez kibiców gospodarzy. Nie zabrakło także uścisków z kolegami z zespołu, członkami sztabu szkoleniowego oraz łez wyraźnie poruszonego całą sytuacją piłkarza.



A team player, a man who has given everything. Thanks once more for what you've brought to #SerieA, @FranckRiberypic.twitter.com/cie8r3gl4C — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 22, 2022





Ribery dołączył do włoskiego zespołu w zeszłym roku przechodząc po dwóch latach z Fiorentiny. Wcześniej przez 12 sezonów reprezentował Bayern Monachium, z którym zdobył dziewięć mistrzowskich tytułów, sześć krajowych pucharów i czterokrotnie sięgał po Superpuchar Niemiec. W 2013 roku z klubem z Bawarii wygrał Ligę Mistrzów.

W reprezentacji Francji rozegrał 81 meczów, zdobywając 16 bramek. Z Trójkolorowymi został w 2006 roku wicemistrzem świata, po przegranym rzutami karnymi finale z Włochami.