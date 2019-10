Furia Ribery'ego. Po meczu zaatakował sędziego

Przed sezonem Ribery przyszedł do Fiorentiny z Bayernu

W meczu Fiorentiny z Juventusem w 3. kolejce Serie A kibice nie zobaczyli goli. Najbardziej mogą cieszyć się z tego polscy bramkarze Wojciech Szczęsny i Bartłomiej Drągowski. Z kolei debiutu we włoskiej ekstraklasie doczekał się Szymon Żurkowski.

Po 12 sezonach spędzonych w Bayernie Monachium Franck Ribery przeniósł się do Fiorentiny. W środę Francuz przyleciał do Florencji, gdzie został przywitany przez kibiców oraz zaprezentował się w koszulce nowego zespołu.

Drągowski obronił nawet karnego. Fiorentiny i tak nie uratował Doskonały występ... czytaj dalej » Doświadczony skrzydłowy był jednym z najlepszych aktorów widowiska na obiekcie Artemio Franchi. 36-latek zaliczył nawet asystę przy wyrównującym golu Federico Chiesy, ale we Włoszech zdecydowanie więcej mówi się o jego wyczynach pomeczowych.

Zaczęło się już na ławce

Były piłkarz Bayernu opuścił murawę w 75. minucie i już to sprawiło, że się wściekł. Trenerowi Vincenzo Montelli nie podał ręki, a wyżywał się również na pozostałych członkach sztabu. To był początek, bo prawdziwe "show" dał już po ostatnim gwizdku.

Fiorentina straciła decydującego gola w kontrowersyjnych okolicznościach w 89. minucie. Do siatki Bartłomieja Drągowskiego trafił Ciro Immobile, który wykorzystał podanie Jordana Lukaku. Skrzydłowy chwilę wcześniej odebrał piłkę Riccardo Sottilowi, ale czy zrobił to czysto, nie było jasne nawet po analizie VAR. Sędzia Marco Guida gola jednak uznał, a to Ribery'ego wyprowadziło z równowagi już ostatecznie.

Po zakończeniu spotkania Francuz kozła ofiarnego upatrzył sobie w arbitrze liniowym i ruszył właśnie w jego stronę. Ribery krzyczał gestykulował, a co gorsza kilkukrotnie również odepchnął sędziego. Nie umknęło to uwadze Guidy, który pokazał piłkarzowi czerwoną kartkę.



#Ribéry La presa bene...maxi squalifica! #FiorentinaLaziopic.twitter.com/rkcrnd3v9q — ラツィオ (@Luca_Twitte) October 27, 2019





Wszystko zarejestrowały kamery, a włoskie media spekulują, że Francuz może spodziewać się zawieszenia, prawdopodobnie na trzy spotkania.

W końcówce niedzielnego meczu Drągowski obronił jeszcze rzut karny, ale i to Fiorentiny nie uratowało.