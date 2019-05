Ostatnie tygodnie Ribery'ego w Bayernie. Klub potwierdził rozstanie

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Ribery reprezentował barwy Bayernu od 2007 roku. - Już samo przyjście tutaj było dla mnie spełnieniem marzeń - wyznał zawodnik w rozmowie z klubową telewizją.



Bayern się męczył, ale jest bliżej tytułu. Gol Lewandowskiego Bayern znów nie... czytaj dalej » To zatem dwunasty i ostatni sezon Francuza w zespole mistrzów Niemiec. 36-letni piłkarz święcił z Bayernem największe triumfy. Szczególnie zapamięta rok 2013, kiedy monachijczycy wywalczyli potrójną koronę (mistrzostwo Niemiec, krajowy puchar i Liga Mistrzów).



- Poczułem się tutaj znakomicie od samego początku. Zawsze chciałem zrobić na boisku coś wyjątkowego dla kibiców. I zawsze chciałem, żeby moja koszulka była mocno spocona. Fani wiedzieli od samego początku, że oddaję serce i jestem szczery. Mieliśmy wspaniałe relacje. To niewiarygodne, że spędziłem tutaj aż 12 lat. Jest to trudna sytuacja dla mnie i kibiców. Nie możemy zapominać, co razem udało się nam osiągnąć - powiedział Ribery.

Ostatnie tygodnie

- Oczywiście zostanę tu jeszcze przez trzy tygodnie. Nie chcę za dużo myśleć na temat tego, co wydarzy się później. Do tego czasu chcę skupiać się tylko na tym, co dzieje się na boisku - dodał w rozmowie z klubową telewizją.



Bayern odpadł już z Champions League, ale doświadczony piłkarz na pożegnanie może zdobyć podwójną koronę w postaci dziewiątego mistrzostwa oraz szóstego Pucharu Niemiec w karierze. - Byłoby to dla mnie i mojej rodziny coś wspaniałego, ale dla kibiców także - przyznał.

Co dalej?

- Jak na razie nie mam konkretnego planu na kolejny sezon. Nie jestem pewien, gdzie mógłbym pójść. Dalej chcę grać, ale nic nie jest jeszcze na 100 procent pewne - stwierdził.

Ribery rozegrał do tej pory 271 ligowych meczów w Bayernie, strzelił 85 goli i miał 121 asyst. Skrzydłowy, który wystąpił 81 razy w reprezentacji Francji, trafił do Bawarii z Olympique Marsylia.