Brutalny rywal młodzieżówki. Nawał czerwonych kartek i mecz skończony przed czasem

Zmiany, tylko jakie? Jakim składem możemy zagrać z Walią? Po zatrważającej... czytaj dalej » Już z powodu samego przebiegu spotkania nastoletni reprezentanci kraju przeżywali wyjątkowe i pamiętne chwile. Po golu w dosyć sensacyjnych okolicznościach strzelili kolejno Oliwier Sławiński, Olaf Kozłowski i - tu chyba kluczowy punkt popołudnia - Kacper Masiak w 70. minucie.

Stracili kontrolę nad sobą

Jak widać, młodzi piłkarze z kraju obecnych mistrzów świata nie byli kompletnie gotowi na taki scenariusz. W drugiej połowie w zaledwie 22 minuty stracili kompletnie kontrolę nad samymi sobą oraz całym spotkaniem.

Wszystko zaczęło się w 55. minucie i wyrzucenia z murawy Ilyesa Housniego. W krótkim czasie seryjnie czerwone kartki otrzymywali kolejni zawodnicy: Jeanuel Belocian, Yoni Gomis i Darnel Eric Bile. Ostatni faul przelał już czarę goryczy.

Bile w 77. minucie, zaledwie siedem po golu Biało-Czerwonych na 3:2, wyciął równo z trawą jednego z Polaków, po czym między oboma panami doszło do przepychanek, do których dołączyli właściwie wszyscy zawodnicy.

Gdy tylko sędziowie zapanowali nad potwornym chaosem na murawie, główny arbiter wyciągnął kolejną, już decydującą kartkę. Francuzi nie mogli kontynuować meczu w siedmiu, został więc zakończony przedwcześnie, a Polacy finalnie triumfowali, ale poprzez walkowera.



France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4 — Part time (@D_Givens_) September 25, 2022