Goście przystąpili do konfrontacji na stadionie Zimbru w niemal identycznym ustawieniu, jak podczas finału rosyjskiego mundialu. Jedyna zmiana nastąpiła na lewej obronie, gdzie Lucasa Hernandeza zastąpił Layvin Kurzawa. Miejsce na lewej pomocy miał zająć Kingsley Coman, ale tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego wypadł ze składu z powodu kontuzji i podobnie jak na Łużnikach wystąpił Blaise Matuidi. 170. reprezentacja rankingu FIFA stawiała skuteczny opór wyżej notowanym rywalom tylko przez 23 minuty pierwszej odsłony meczu.

Szkoleniowiec Mołdawii, Alexandru Spiridon uczulał swoich podopiecznych, by kontrolowali emocje na początku spotkania. Gospodarze dobrze realizowali założenia taktyczne trenera i w początkowych fragmentach piątkowej potyczki nie pozwalali Francuzom na zbliżenie się do swojej bramki. Niemal cała drużyna ustawiała się przed linią piłki, by jak najmocniej zagęścić pole na własnej połowie. Mołdawia zachowała czyste konto bramkowe w czterech z sześciu spotkań swojej grupy w Lidze Narodów, lecz Griezmann, Giroud czy Mbappe to zupełnie inna półka niż napastnicy Białorusi oraz San Marino, z którymi mierzyli się w ubiegłym roku.

Mistrzowie świata potrzebowali nieco magii, by w ataku pozycyjnym przedrzeć się przez zasieki obronne rywali i takim właśnie zagraniem popisał się w 24. minucie Paul Pogba. Pomocnik Manchesteru United podciął piłkę, która przeleciała nad całą linię obrony, a wybiegający zza pleców defensorów Antoine Griezmann uderzył z powietrza pod poprzeczkę.

Po otwarciu wyniku goście grali znacznie swobodniej i w kolejnych minutach rozstrzygnęli losy rywalizacji. Głównym motorem napędowym francuskich ataków był Griezmann, który w czwartek obchodził 28. urodziny. Przed upływem drugiego kwadransa gry gwiazdor Atletico Madryt zanotował asystę z rzutu rożnego przy trafieniu Raphaela Varane'a, a chwilę później powinien mieć kolejną, lecz Matuidi będąc w znakomitej pozycji uderzył nad poprzeczką.

Źródło: Getty Images Antoine Griezmann zdobył pierwszą bramkę dla Francji

Pomocnik Juventusu zrehabilitował się w następnej akcji. W polu karnym wygrał walkę fizyczną z obrońcą, a z jego dogrania skorzystał Olivier Giroud, który zdobył swojego 34. gola w reprezentacji. Lepszym dorobkiem mogą się pochwalić tylko Michel Platini (41) i Thierry Henry (51).

W drugiej odsłonie Francuzi nie forsowali już tempa, ale w pełni kontrolowali przebieg meczu. W samej końcówce obie ekipy nie ustrzegły się błędów. Najpierw jeden z zawodników gospodarzy zanotował fatalną stratę przed własnym polem karnym, a wynik podwyższył Kylian Mbappe. Chwilę później honorowe trafienie dla Mołdawii zdobył Vladimir Ambros, który wykorzystał niepewną interwencję Hugo Llorisa.

W innych piątkowych spotkaniach grupy H Turcja pewnie pokonała na wyjeździe Albanię 2:0. Bramki dla gości zdobyli Burak Yilmaz i Hakan Calhanoglu. Natomiast Islandia wywiozła komplet punktów z Andory również po zwycięstwie 2:0 i trafieniach Birkira Bjarnasona oraz Vidara Oerna Kjartanssona.

Wyniki piątkowych spotkań el. ME

Grupa A

Bułgaria - Czarnogóra 1:1 (0:0)

Bramki: dla Bułgarii - Todor Nedelew (82-karny); dla Czarnogóry - Stefan Mugosa (50)

Anglia - Czechy 5:0 (2:0)

Bramki: Raheem Sterling (24, 62, 69), Harry Kane (45+2-karny), Tomas Kalas (84-samob.)

Grupa B

Portugalia - Ukraina 0:0

Luksemburg - Litwa 2:1 (1:1).

Bramki: dla Luksemburga - Leandro Barreiro (45), Gerson Rodrigues (55); dla Litwy - Fiodor Cernych (14).

Grupa H

Mołdawia - Francja 1:4 (0:3)

Bramki: dla Mołdawii - Vladimir Ambros (89); dla Francji - Antoine Griezmann (24), Raphael Varane (27), Olivier Giroud (36), Kylian Mbappe (87)

Andora - Islandia 0:2 (0:1)

Bramki: Birkir Bjarnason (22), Vidar Oern Kjartansson (80)

Albania - Turcja 0:2 (0:1)

Bramki: Burak Yilmaz (21), Hakan Calhanoglu (55)