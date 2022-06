Historyczny wyczyn Chorwacji. Francja bez szans na obronę tytułu

Polska - Belgia. Kiedy i o której godzinie rewanż w Lidze Narodów? Polska - Belgia w... czytaj dalej » Francuzi w tej edycji Ligi Narodów zawodzą. W trzech poprzednich meczach zdobyli tylko dwa punkty i zajmują ostatnie miejsce w grupie. Mistrzów świata może usprawiedliwiać jedynie fakt, że trener Didier Deschamps ciągle rotuje składem, dokonując selekcji kadry przed listopadowym mundialem.

Z Chorwatami mierzyli się już kilka dni temu. W Splicie był remis 1:1.

Tym razem również Deschamps nie bał się zamieszać w wyjściowej jedenastce, choć dwójka napastników była absolutnie galowa. Stanowili ją Karim Benzema i Kylian Mbappe.

Modrić ojcem historycznego sukcesu Chorwatów

Po pierwszej połowie rewanżu na Stade de France w lepszych nastrojach byli jednak Chorwaci. Gola dla wicemistrzów świata strzelił nie kto inny, jak ich kapitan Luka Modrić.

36-letni piłkarz Realu Madryt wykorzystał w 5. minucie rzut karny, choć stojący między słupkami Mike Maignan miał już futbolówkę na rękach.

Wcześniej jedenastkę sprokurował Ibrahima Konate, który tego wieczoru debiutował w seniorskiej reprezentacji. Obrońca Liverpoolu nadepnął Ante Budimira.

Francuzi rzucili się do odrabiania strat, ale w ich atakach było mnóstwo chaosu. To była woda na młyn dla dobrze zorganizowanych w defensywie Chorwatów.

Źródło: Getty Images Luka Modrić wykorzystał rzut karny

Po przerwie podrażnieni Trójkolorowi momentami tłamsili rywali. Ich grę odmienił nowy nabytek Realu Madryt, 22-letni środkowy pomocnik Aurelien Tchouameni.

Okazji na doprowadzenie do remisu było przynajmniej kilka, ale to się nie udało. Najlepszą zmarnował Mbappe.

Tym samym Chorwaci dowieźli korzystny wynik do końca. To ich wielki wieczór, ponieważ po raz pierwszy w historii pokonali Francję. Wcześniej sześciokrotnie schodzili z boiska pokonani i trzykrotnie remisowali.

Duńczycy zamknęli Francuzom drogę do obrony tytułu

W drugim meczu tej grupy Dania pokonała w Kopenhadze Austrię 2:0.

Półfinaliści ostatnich mistrzostw Europy załatwili sprawę już do przerwy. Najpierw do siatki trafił Jonas Wind, a nieco ponad kwadrans później wynik ustalił Andreas Skov Olsen.

Sytuacja w tej grupie jest niezwykle ciekawa. Prowadzą Duńczycy (9 pkt), drudzy są Chorwaci (7), trzeci Austriacy (4), a tabelę zamykają Francuzi (2).

Trójkolorowi, zwycięzcy poprzedniej edycji Ligi Narodów, nie mają już szans na awans do turnieju finałowego, co oznacza koniec marzeń o obronie tytułu. Grozi im za to spadek do niższej dywizji.

Wyniki poniedziałkowych meczów Ligi Narodów:

Dywizja A

Grupa 1

Dania - Austria 2:0 (2:0)

Francja - Chorwacja 0:1 (0:1)

Dywizja B

Grupa 2

Islandia - Izrael 2:2 (1:1)



Dywizja C

Grupa 3

Kazachstan - Słowacja 2:1 (2:0)

Azerbejdżan - Białoruś 2:0 (0:0)