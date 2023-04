Koszmarna kontuzja w ekstraklasie. Najnowsze informacje prosto z klubu

Do nieszczęścia Francisco Ramosa doszło w trakcie sobotniego meczu Cracovii z Radomiakiem (3:0). Portugalczyk wykonał wślizg, niestety na to samo zdecydował się gracz rywali Takuto Oshima. Zawodnicy zderzyli się piszczelami. Kości Ramosa nie wytrzymały uderzenia.

Ramos doznał fatalnej kontuzji

"Aż się płakać chce. Módlmy się, żeby ten chłopak jeszcze zagrał w piłkę" Koszmarna... czytaj dalej » Kontuzja od początku wyglądała koszmarnie, a Ramos aż krzyczał z bólu. Na murawę musiała wjechać karetka pogotowia. Poszkodowany piłkarz został od razu odwieziony do szpitala. Okazało się, że ma poważne, wieloodłamowe złamanie obu kości podudzia i lekarze od razu wzięli się do pracy.

W nocy z soboty na niedzielę w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzono dwie operacje.

- Podczas tej drugiej zostały zespolone połamane kości - opowiada Markowski. - Na szczęście wszystko się udało. Francisco jest ciągle zszokowany. To normalne po tak strasznej kontuzji. Teraz musimy poczekać kilka dni z decyzją, kiedy wyjdzie ze szpitala. Nie chcę tu mówić za lekarzy. Zobaczymy - wyjaśnia rzecznik Radomiaka.



Chico Ramos po meczu Radomiak - Cracovia. To zostało z jego kości. Brak czerwonej kartki słuszny? pic.twitter.com/V0peBqWhqc — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) April 15, 2023





Ile potrwa przerwa Ramosa?

Przerwa w grze po tak fatalnym urazie może być bardzo długa. Na razie nikt nie da gwarancji, kiedy Portugalczyk będzie mógł ponownie kopać piłkę.

- Jak dobrze pójdzie, to wróci do gry w rundzie wiosennej sezonu 2023/24 - snuje plany Markowski. - A kiedy dokładnie? Tego nikt na razie nie wie. Może to będzie luty, a może kwiecień. To zależy, jak się będzie goić kontuzja, czy nie dojdzie do komplikacji, jak przebiegnie rehabilitacja... Ale my w Radomiaku myślimy teraz tylko o zdrowiu piłkarza, a nie kiedy wróci do piłki - zapewnia rzecznik.

Kolejny mecz drużyna z Radomia zagra z Lechem Poznań. Zespół planuje przygotować przy tej okazji specjalne koszulki ze wsparciem dla kontuzjowanego kolegi.