Koszmarne dni piłkarza ekstraklasy. "Najgorsze, jakie pamiętam"

Dramat 28-latka rozegrał 15 kwietnia, kiedy Radomianie przegrali na wyjeździe z Cracovią 0:3. Na kilkanaście minut przed końcem spotkania Ramos zderzył się z Takuto Oshimą, a siły uderzenia nie wytrzymała lewa noga Portugalczyka.

Doszło do otwartego złamania kości piszczelowej i strzałkowej. Wszystko wyglądała dramatycznie.

Źródło: Newspix Francisco Ramos doznał złamania nogi

Najtrudniejsze wyzwanie

Ramos prosto z boiska trafił do jednego z krakowskich szpitali, gdzie niemal natychmiast przeszedł operację. W placówce przebywa do dziś. W sobotę po raz pierwszy od tamtych wydarzeń zabrał głos.

"Otwarte złamanie kości piszczelowej i strzałkowej rzuciło mnie na to łóżko, z którego do was piszę. To było 14 dni leżenia w łóżku, dzielone między leki, dużo bólu i cztery trudne operacje, aby przywrócić mi czucie i mobilność z lat ubiegłych. To były najgorsze dni, jakie pamiętam, a ból nie odpuścił aż do dziś. Nie było łatwo. Ze wszystkich wyzwań, które pokonałem, to jest bez wątpienia najtrudniejsze i powoduje u mnie największą niepewność" - napisał w mediach społecznościowych.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Francisconetoramos (@francisconetoramos)





Jak dodał, "na razie nie wie, czy wróci silniejszy, ale na pewno inny i ceniący rzeczy, których uczą tylko takie doświadczenia".

Ramos jest piłkarzem Radomiaka od stycznia. Rozegrał dla niego jak dotąd dziewięć meczów, a kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku.