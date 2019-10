Radość dzieci najważniejsza. "Możecie jechać beze mnie, ja zostaję"

- Zostaliśmy wezwani na trudną i pełną emocji grę – mówił prezes Włoskiego Związku Piłki Nożnej Gabriele Gravina.

Włoscy piłkarze z wyjątkową wizytą. "Te dzieci uczą nas, jak walczyć" To było... czytaj dalej » Zawodnicy odwiedzili 30 oddziałów rzymskiego szpitala. Porozmawiali i rozdali autografy blisko 500 małym pacjentom. Pracownikom oraz rodzinom chorych dzieci rozdali również bilety na sobotni mecz eliminacji do mistrzostw Europy z Grecją. Indywidualnie do całej akcji postanowił podejść Acerbi.

"Zostaję, wrócę taksówką"

Rzecznik prasowy szpitala Alessandro Iacopino zdradził, że 31-letni obrońca nie zamierzał wracać do hotelu autokarem razem z resztą drużyny. "Możecie jechać beze mnie. Wrócę taksówką. Nie wyjdę stąd, dopóki nie zobaczę się z każdym" - miał oznajmić Acerbi, który w minionych latach sam spędził wiele dni na leczeniu. U obrońcy dwukrotnie wykryto bowiem raka jądra. Acerbi ma za sobą sesje chemioterapii.



"@Acerbi_Fra dobbiamo andare, è tardi, sono già tutti sulle navette". "Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado" @Vivo_Azzurro@OfficialSSLaziopic.twitter.com/3tFQ5LDwOR — Alessandro Iapino (@aleiapino) October 11, 2019





Awans na wyciągnięcie ręki

W sobotę włoscy piłkarze mogą zrobić małym pacjentom kolejny prezent. Na Stadio Olimpico zmierzą się z Grecją. Jeśli podopieczni Roberto Manciniego zgarną komplet punktów, zapewnią sobie awans na Euro 2020. Początek spotkania o 20:45.