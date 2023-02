Sensacja w półfinale klubowych mistrzostw świata

Klubowe mistrzostwa świata potrwają do 11 lutego

Przed turniejem w ciemno można było zakładać, że w decydującym meczu Real zmierzy się z Flamengo. Zespół z Brazylii nie udźwignął jednak presji faworyta i pożegnał się z rozgrywkami już na etapie półfinału.

Wszystko, co najważniejsze we wtorkowym meczu, wydarzyło się do przerwy.

Sensacją pachniało od samego początek, bowiem już w 4. minucie rzut karny na bramkę zamienił Salem Al-Dawsari. Piłkarz, którego na mistrzostwach świata z jedenastu metrów zatrzymał Wojciech Szczęsny, na klubowych mistrzostwach świata poradził sobie z Brazylijczykiem Santosem.

Radość kopciuszka trwała jednak krótko - po kwadransie wyrównał Pedro.

Nazwiska strzelców obu bramek będą się przewijały do końca meczu.

Al-Dawsari show

Jeszcze przed przerwą drugiego gola strzelił Al-Dawsari, i jeszcze raz z rzutu karnego. Al-Hilal po raz kolejny objęło prowadzenie, ale równie ważna, o ile nie ważniejsza, była konsekwencja zdarzeń, która doprowadziła do tego, że sędzia wskazał na "wapno". Po długiej analizie VAR arbiter uznał, że w szesnastce faulował Gerson, a że była to jego druga żółta kartka, przez całą drugą połowę drużyna z Ameryki Południowej musiała sobie radzić w osłabieniu.

Po wszystkim było w 70. minucie, kiedy znów dał o sobie znać Al-Dawsari. Gwiazdor reprezentacji Arabii Saudyjskiej tym razem zadowolił się asystą. Podawał Lucianowi Vietto, który mocnym strzałem w kierunku bliższego słupka zmieścił piłkę w bramce Flamengo.

W doliczonym czasie Pedro z bliska strzelił jeszcze na 2:3, ale na wyrównanie grającym w dziesiątkę Brazylijczykom zabrakło i czasu, i sił.

W środę do rywalizacji włącza się Real Madryt, który w Maroku pędzi po piąty tytuł klubowego mistrza w historii. Wieczorem w Rabacie rywalem Królewskich w walce o miejsce w finale będzie egipskie Al-Ahly.

Wynik półfinału klubowych MŚ 2023:

Flamengo - Al-Hilal 2:3 (1:1)

Bramki: Pedro (20., 90.) - Al Dawsari (4. karny, 45. karny), Vietto (70.)

Program i wyniki klubowych MŚ 2023:

baraż o awans do ćwierćfinału

środa, 1 lutego

Al-Ahly (Egipt) - Auckland City (Nowa Zelandia) 3:0

ćwierćfinały

sobota, 4 lutego

Wydad Casablanca (Maroko) - Al-Hilal (Arabia Saudyjska) 1:1 k. 3-5

Al-Ahly (Egipt) - Seattle Sounders (USA) 1:0

półfinały

wtorek, 7 lutego

Flamengo (Brazylia) - Al-Hilal (Arabia Saudyjska) 2:3

środa, 8 lutego

Real Madryt - Al-Ahly (Egipt) (Rabat, 20.00)

mecz o 3. miejsce

sobota, 11 lutego (Rabat, 16.30)

finał

sobota, 11 lutego (Rabat, 20.00)