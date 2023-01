Znana firma złożyła oficjalnie ofertę kupna Manchesteru United

Wiatr zmian wieje na Old Trafford już od pewnego czasu. Rodzina Glazerów, amerykańskich właścicieli klubu, pod koniec zeszłego roku zaczęła rozważać sprzedaż udziałów w spółce, poszukując możliwości nowych inwestycji lub też całkowitego przejęcia zespołu przez zewnętrzny podmiot.

I niewykluczone, że krytykowanych przez kibiców United udziałowców zza oceanu zastąpi ktoś z Wysp Brytyjskich. Osobą tą może być sir Jim Ratcliffe, jeden z najbogatszych Anglików, 70-letni właściciel ogromnego koncernu petrochemicznego Ineos.

Biznes ten kojarzyć mogą między innymi fani kolarstwa, firma jest bowiem sponsorem tytularnym grupy kolarskiej Ineos Grenadiers, której barw bronią polscy kolarze: Michało Kwiatkowski i Michał Gołaś.

Choć do finalizacji negocjacji bardzo daleka droga, jedno jest pewne - informacja ta nie jest wymysłem brytyjskich mediów. Potwierdził ją nawet na łamach "The Times" rzecznik organizacji. - Formalnie włączyliśmy się w ten proces - przyznał.

Według krążących na wyspach doniesień w kolejnych tygodniach w biurach na Old Trafford oczekiwane są kolejne oferty kupna, tym razem napływające ze Stanów Zjednoczonych, Azji i Bliskiego Wschodu.