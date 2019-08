Szalony mecz na przywitanie z ligą. Grad goli, wielkie Napoli

Starcie Violi z wicemistrzami Włoch rysowało się niezwykle interesująco z polskiego punktu widzenia. Do popisów Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego w niebieskiej koszulce Napoli przyzwyczailiśmy się już w ostatnich sezonach, ale w nowych rozgrywkach i dla Fiorentiny grać będzie dwójka Biało-Czerwonych - Bartłomiej Drągowski i Szymon Żurkowski.

Ronaldo wyręczony przez weterana. Juventus zaczął zgodnie z planem Sezon nowy, ale... czytaj dalej » W piątek zaprezentowała się jednak tylko dwójka z wymienionych, bo Milik został w Neapolu z powodu urazu, a Żurkowski mecz obejrzał z perspektywy ławki rezerwowych. Zagrali Zieliński i Drągowski, ale błyszczeli inni. I to błyszczeli pełnią mocy, a spotkanie na Artemio Franchi będzie kandydować do miana meczu sezonu. To pewne, mimo że wciąż nie jesteśmy nawet w połowie pierwszej kolejki.

Trzy do przerwy...

Fani zebrani na stadionie we Florencji na emocjonalną karuzelę zostali zaproszeni już przed upływem dziesiątej minuty gry. Wtedy to z rzutu karnego dla gości trafił Erik Pulgar. A w kolejnych minutach ten piłkarski wagonik tylko się napędzał. Zaczęły się dziać rzeczy niebywałe.

W końcówce pierwszej części swój popis rozpoczął Lorenzo Insigne. Filigranowy Włoch najpierw dograł do Driesa Mertensa, a za chwilę sam wykorzystał rzut karny. Kilka minut i to Napoli prowadziło. 2:1 dla gości było do przerwy.

Źródło: Getty Images Lorenzo Insigne doskonale rozpoczął nowe rozgrywki

I cztery po niej...

Remis zrobił się po strzale Nikoli Milenkovicia, ale i ten wynik nie utrzymał się długo. Odpowiedź szybko znalazł Jose Maria Callejon, który do siatki trafił po podaniu - jakżeby inaczej - Insigne. Mało? No to swoje dorzucił urodzony showman Kevin Prince Boateng. Pomocnik tuż po wejściu na boisko huknął nie do obrony i mógł popisywać się efektowną "cieszynką". To był wymarzony debiut doświadczonego gracza w fioletowej koszulce.

Źródło: Getty Images Efektowna cieszynka Kevina Prince'a Boatenga

Miejscowi kibice oszaleli. Ale ostatnie słowo należało oczywiście do Insigne. Kontratak świetnie rozprowadził Zieliński, wzdłuż bramki zagrał Callejon, a Włoch tylko dopełnił formalności. Po tym ciosie Fiorentina wreszcie padła. Wielki mecz na przywitanie z nowym sezonem Serie A.

Fiorentina - Napoli 3:4

Bramki: Pulgar (9.), Milenković (52.), Boateng (65.) - Mertens (38.), Insigne (43., 67.), Callejon (56.)

Wyniki 1. kolejki Serie A:

sobota:

Parma - Juventus 0:1

Fiorentina - Napoli 3:4

niedziela:

Udinese - Milan

Roma - Genoa

Cagliari - Brescia

Sampdoria - Lazio

SPAL - Atalanta

Torino - Sassuolo

Verona - Bologna

poniedziałek:

Inter - Lecce