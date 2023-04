Trener Lecha dumny mimo braku awansu. "Ujrzenie nerwów Fiorentiny było czymś pięknym"

Po meczu w Poznaniu wydawało się, że szanse Lecha na awans są tylko iluzoryczne. Po porażce u siebie 1:4 ekipa z Wielkopolski zaskoczyła jednak kibiców, a w rewanżu prowadziła 3:0 i realna stała się nawet dogrywka. Niestety, w końcówce drużyna z Florencji dwukrotnie znalazła drogę do bramki Filipa Bednarka i to ona zagra w półfinale Ligi Konferencji. Lech dał z siebie wszystko. Przez chwilę pachniało sensacją Piłkarze Lecha... czytaj dalej »

"Nie przewidzieli tego, co zrobimy"

Po spotkaniu podekscytowany występem w tej fazie rozgrywek był trener gości John van den Brom, który zauważył, że jego zawodnicy dali tego dnia z siebie wszystko.

- Co za mecz, to było świetne widowisko dla kibiców [...] Wtedy (tydzień temu) nikt nie zobaczył prawdziwego Lecha, dziś zrobiliśmy coś niesamowitego. To było spotkanie przeciwko doskonałej drużynie, ale wierzyliśmy od samego początku, że możemy tutaj powalczyć - podkreślił szkoleniowiec na konferencji prasowej, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

- Walczyliśmy, bo nie mieliśmy nic do stracenia. Widzieliśmy emocje rywali po drugiej i trzeciej bramce dla nas. Ujrzenie nerwów Fiorentiny było czymś pięknym. Oni nie przewidzieli tego, co zrobimy - dodał.

Holender zaznaczył, że jest bardzo dumny ze swojej ekipy.

- To koniec naszej tegorocznej przygody w Europie, kończymy ją na ćwierćfinale Ligi Konferencji. Jeżeli spojrzymy na to, co osiągnęliśmy, możemy być dumni. Tego chcemy też w kolejnym sezonie. Z tego powodu musimy wykonać to, co do nas należy w ostatniej części tej rundy - zakończył.

Źródło: Newspix John van den Brom mógł być dumny z występu Lecha

Więcej żalu można było odczuć w wypowiedzi bramkarza Lecha.

- Tak na gorąco, dla sportowca jest to bardzo trudne do powiedzenia, ale pięknie odpadliśmy. Po takim boju, po takiej walce, po tej wierze, jaką pokazaliśmy po rezultacie w Poznaniu, stanęliśmy bez wątpienia na wysokości zadania - powiedział Bednarek.

- Gol na 1:3 był mocno przypadkowy. Po rzucie wolnym, którego nie było, po tym jak Radek Murawski ratował sytuację i głową wybił pod nogi przeciwnika, niestety nie zdołaliśmy zablokować tego strzału. Pięknie odpadamy, ale mimo wszystko ten niedosyt jest - przyznał.

Fiorentina - Lech Poznań 2:3 (0:1)

Bramki: Sottil (78.), Castrovilli (90.) - Sousa (9.), Velde (64.), Sobiech (69.).