Wejście smoka Arkadiusza Milika. Gol dla Juventusu w drugim meczu z rzędu

Video: Ewa Koziak / Fakty po południu TVN24

Arkadiusz Milik nie zagra na Euro 2020. Kto zastąpi piłkarza?

Arkadiusz Milik nie zagra na Euro 2020. Uraz kolana, z którym 27-letni napastnik przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski, wyeliminował go z gry na co najmniej miesiąc. Stawia to selekcjonera w trudnej sytuacji. Mecze fazy grupowej rozpoczną się 11 czerwca.

