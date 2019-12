Jedna gazeta obraziła trenera, klub odwołał konferencję dla wszystkich

6.12 | Inter Mediolan - AS Roma w 15. kolejce Serie A.

Inter Mediolan - AS Roma

Dziennikarze dowiedzieli się o wszystkim w ostatnim momencie. Część z nich w sobotnie popołudnie była już nawet w sali konferencyjnej, gdy na stronie klubu pojawił się lakoniczny komunikat.

"W piątek »Corriere dello Sport« opublikowała obraźliwy list dotyczący naszego trenera, na dodatek popierając tę agresję swoim komentarzem. Aby wysłać jasny sygnał do wszystkich przedstawicieli mediów, że muszą »zagwarantować ludziom szacunek«, konferencja się nie odbędzie" - napisano.

Skąd całe zamieszanie?

"Cześć, Italo, zaznaczam, że nie kibicuję Juventusowi ani innej czołowej drużynie, tylko jestem za Bologną" - zastrzegł na wstępie anonimowy fan.

Potem skupił się już na Conte. Szkoleniowca krytykował między innymi za ostatni mecz w Lidze Mistrzów z Barceloną (1:2). Włoski klub odpadł przez to z rozgrywek.

"Cieszyłem się, gdy widziałem wspaniały Inter deklasowany przez Barcelonę B, która pokazała drużynie zmęczonego trenera, jak się gra w piłkę. Kwestionowałbym beatyfikację Contego, którego zespoły pomimo zwycięstw nigdy nie pokazywały dobrego futbolu. On tylko skarży się na transfery, tyle że to Inter wydał na nie 150 milionów euro (patrz: Lukaku, Sensi, Barella, Lazaro, Sanchez, Godin itd.). To więcej niż jakikolwiek inny zespół" - dodał autor.

Sprawa listu być może przeszłaby bez echa, gdyby pod publikacją nie ukazał się komentarz Cucciego. W Dziennikarz zasugerował, że Inter sam "wyrzucił się z Ligi Mistrzów", wypożyczając do PSG skutecznego Mauro Icardiego. "Nie ma Icardiego, nie ma zabawy" - podsumował Cucci.

Zgrzyt za zgrzytem

To kolejny kolejna odsłona konfliktu mediolańskiego klubu z "Corriere dello Sport". Dwa tygodnie temu, gdy gazeta zapowiedziała hitowy mecz Interu z Romą tytułem "Black Friday", umieszczając na okładce zdjęcia czarnoskórych zawodników obu drużyn Romelu Lukaku i Chrisa Smallinga, Inter postanowił do końca roku zawiesić z dziennikiem współpracę.