Drągowski poturbowany, ale czarował w bramce. Inter stracił punkty

6.12 | Inter Mediolan - AS Roma w 15. kolejce Serie A.

Zawodnicy Interu Mediolan przygotowują się do decydującego meczu grupy F Ligi Mistrzów.

Ronaldo strzelał dla Juventusu. Piątek rozczarował i został zmieniony Juventus już w... czytaj dalej » Ponieważ wcześniej Juventus wygrał swój mecz z Udinese (3:1), Inter nie mógł pozwolić sobie na wysoką porażkę we Florencji, jeśli chciał zachować pierwsze miejsce w tabeli. I rzeczywiście, mediolańczycy od pierwszych minut nie odstawiali nogi i zarazem kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. Pomógł im szybko strzelony gol.

Gol byłego ulubieńca kibiców

Była 9. minuta, gdy były piłkarz Fiorentiny Borja Valero idealnie wbiegł w pole karne do podania Marcelo Brozovicia i sprytnym strzałem na bliższy słupek zaskoczył Bartłomieja Drągowskiego. Po strzelonym golu 34-letni Hiszpan nie okazywał radości.

Dzięki tej bramce goście zaczęli grać spokojniej, wciągali rywali na swoją połowę i głównie szukali okazji do kontr. Właśnie po jednej z nich do bramki trafił Lautaro Martinez, ale sędzia skorzystał z wideoweryfikacji i nie uznał gola – na spalonym był podający Romelu Lukaku.

Chwilę później szczęście raz jeszcze uśmiechnęło się do Drągowskiego. Tym razem Belg uderzył piłkę mocno głową i wydawało się, że polski golkiper wyciągnął ją zza linii bramkowej. Jednak technologia goal-line pokazała, że interwencja była prawidłowa, co na pewno odbije się w pomeczowych ocenach dziennikarzy na korzyść Polka.

W efekcie do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił.

Źródło: Getty Images Borja Valero strzelił gola dla Interu

Kopnięty Drągowski

Po zmianie stron Inter nadal przeważał. Dobrą sytuację zmarnował Martinez, który nie wykorzystał dośrodkowania jednego z kolegów i niecelnie główkował. Swoją okazję miał również Lukaku, ale z kolei on uderzył wprost w bramkarza.

Przy kolejnej akcji gości ucierpiał Drągowski. Martinez biegł na piłkę, która ostatecznie padła łupem Polaka, ale nie zdołał wyhamować i kopnął go w podbródek. Byłym zawodnikiem Jagiellonii zajął się sztab medyczny, albowiem sygnalizował on, że ma problemy z błędnikiem. Ostatecznie doszedł do siebie i kontynuował mecz, a Argentyńczyk dostał żółtą kartkę. Golkiper był bezsprzecznie najlepszy w swoim zespole.

Źródło: Getty Images Drągowskiego próbował pokonać również Lukaku

Sędzia doliczył sześć minut. I gdy wydawało się, że Inter dowiezie zwycięstwo do końca, Fiorentina przeprowadziła jedną z nielicznych kontr w całym spotkaniu. Zaledwie 19-letni Dusan Vlahović przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i uderzył nad bezradnym Samirem Handanoviciem. Błąd popełnił obrońca Milan Skriniar, który spóźnił się z interwencją.

Więcej goli już nie padło. Po spotkaniu Drągowski i Martinez podali sobie ręce i zakopali topór wojenny.

Inter zachował pierwsze miejsce dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

Wyniki niedzielnych spotkań 16. kolejki Serie A:

Verona - Torino 3:3

Milan - Sassuolo 0:0

Bologna - Atalanta 2:1

Juventus - Udinese 3:0

18:00 Roma - Spal 3:1

20:45 Fiorentina - Inter 1:1

Bramki: Vlahović (90+2) - Valero (9)