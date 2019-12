Drągowski najgorszy na boisku, wpuścił cztery gole. "Krok wstecz"

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie piątkowego meczu we Florencji Drągowski dwukrotnie musiał wyjmować piłkę z siatki. Jego drużyna przegrała 1:4.

"Poważne błędy"

O ile przy trafieniach Edina Dżeko i Aleksandra Kolarova (z rzutu wolnego) Polak nie miał większych szans, o tyle przy technicznych uderzeniach Lorenzo Pellegriniego i Nicolo Zaniolo mógł zrobić więcej, Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", którzy uznali polskiego bramkarza "najgorszym" piłkarzem na boisku.



"Dwa poważne błędy. Krok wstecz w porównaniu do ostatnich kilku występów" - napisano w adnotacji. Nota "4.5" w skali 1-10 mówi sama za siebie.

To najniższa ocena ze wszystkich zawodników. Najwyższe oceny otrzymali Dżeko i Zaniolo - "7,5", a z ekipy Drągowskiego strzelec jedynego gola Milan Badelj - "6".

Mniej surowy dla Polaka, który wyjmował piłkę z siatki po czterech z sześciu uderzeń zawodników Romy, był portal calciomercato.com. Za występ na Stadio Artemio Franchi otrzymał notę "5,5".

Udana runda

22-latek może być jednak - w przeciwieństwie do swoich kolegów z pola - zadowolony ze swojej rundy w barwach Fiorentiny. Był pewnym punktem drużyny prowadzonej przez Vincenzo Montellę. Wprawdzie w osiemnastu meczach (jeden mecz w Pucharze Włoch) puścił łącznie 29 goli, ale wielokrotnie ratował zespół przed stratą bramki. W sumie miał trzy mecze na zero z tyłu.

Nie zmienia to faktu, że porażka z Romą może oznaczać koniec Montelli. O jego możliwym zwolnieniu mówiło się już tydzień temu, ale w ostatnich minutach Fiorentina zdołała strzelić wyrównującego gola w spotkaniu z Interem Mediolan.

