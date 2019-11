Historyczna Finlandia. Jedzie na Euro

Finowie do pełni szczęścia potrzebowali trzech punktów z najsłabszą drużyną grupy J. Zadanie wykonali celująco. Pokonali bezradny Liechtenstein 3:0, sprawę zwycięstwa i awansu załatwiając już tak naprawdę w 21. minucie po golu Jasse Tuominena.

Przewaga gospodarzy była bezdyskusyjna - przez 90 minut oddali 22 strzały, przy ledwie dwóch rywali. Po przerwie dwa kolejne gole dołożył Teemu Pukki i w Finlandii zaczęto otwierać szampany albo coś mocniejszego.

Źródło: PAP/EPA Teemu Pukki (z prawej) przyklepał sprawę zwycięstwa i awansu

Tłum na boisku

Szaleństwo na stadionie w Helsinkach rozpoczęło się wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego. Kibice wbiegli na boisko wyściskać piłkarzy, niektórzy zabrali się za demontaż... szczęśliwych i historycznych bramek.



BOOMFINLAND QUALIFIES FOR ⁦@UEFAEURO⁩ ... a lot of pent-up frustration released right now #pukkipartypic.twitter.com/Fdwj3lLKFp — Stefan Gasic (@NonMeek) November 15, 2019





Finowie są już pewni, że drugiego miejsca nie zabiorą im ani piłkarze Armenii, ani Grecy. Oni spotkali się w równolegle rozpoczętym spotkaniu. Wygrała drużyna z Hellady.

Z pierwszej pozycji na pewno awansują Włosi.

Anglia, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Polska, Rosja, Turcja, Ukraina, Włochy PEWNI GRY NA EURO 2020

MECZE GRUPY J

piątek, 15 listopada

Finlandia - Liechtenstein 3:0

Armenia - Grecja (Erywań, 18.00)

Bośnia i Herc. - Włochy (Zenica, 20.45)



poniedziałek, 18 listopada

Liechtenstein - Bośnia i Herc. (Vaduz, 20.45)

Włochy - Armenia (Palermo, 20.45)

Grecja - Finlandia (Ateny, 20.45)