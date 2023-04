"Będzie prawdziwe święto kibiców". Ważna decyzja przed finałem Pucharu Polski

"Udało się! Straż pożarna dała zielone światło dla sektorówek podczas finału Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym!" - napisał Kulesza we wtorkowe popołudnie na Twitterze.



Udało się! straż pożarna dała zielone światło dla sektorówek podczas finału @PZPNPuchar na @PGENarodowy! Dziękuję @KGPSP i @warszawa za dobrą współpracę! 2.05.23 16:00 @LegiaWarszawa vs. @Rakow1921 - to będzie prawdziwe święto kibiców! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 18, 2023





Prezes PZPN podziękował w swoim wpisie Państwowej Straży Pożarnej i miastu stołecznemu Warszawa "za dobrą współpracę".



"2 maja 2023, godz. 16.00. Legia Warszawa - Raków Częstochowa. To będzie prawdziwe święto kibiców!" - dodał.

Kibice grozili bojkotem

Rok wcześniej w finale Pucharu Polski Raków grał z Lechem Poznań (3:1), również na PGE Narodowym, ale na trybuny nie weszli fani Kolejorza, którzy zostali pod stadionem. To była grupa licząca ok. 15 tysięcy osób.



Powodem ich nieporozumienia z organizatorami był zakaz wnoszenia dużych flag, tzw. sektorówek, który wynikał z kwestii bezpieczeństwa (obawa o problemy związane m.in. z pirotechniką).



Mieli zakaz, weszli w kilkaset osób. Kibice w Warszawie oszukali system Mecz Legii... czytaj dalej » Kulesza nie ukrywał wówczas rozgoryczenia i napisał na Twitterze, że stanowisko straży pożarnej o zakazie wnoszenia sektorówek "uderza w piękno sportu, jest niezrozumiałe i powoduje więcej szkód niż pożytku".



Przed tegorocznym finałem wydawało się, że może dojść do podobnego bojkotu, tym razem ze strony kibiców Legii. Niedawno fani tego klubu - podczas ligowego meczu na Łazienkowskiej - wywiesili transparent z napisem "Finał PP bez oprawy - finał bez kibiców".



Teraz, jak wynika z wtorkowego oświadczenia prezesa PZPN, nie ma już przeszkód, aby trybuny PGE Narodowego zapełniły się kibicami obu drużyn.



Tego samego dnia ruszyła sprzedaż biletów. Ceny wejściówek wynoszą 120 i 80 zł.



Kilka dni wcześniej PZPN otrzymał zgodę miasta - decyzję o pozwoleniu na organizację imprezy masowej.



Na trybuny podczas finału Pucharu Polski wejdzie 48 tysięcy widzów. Więcej nie może, ponieważ tradycyjnie będą sektory buforowe, oddzielające kibiców obu zespołów.



Formalnie gospodarzem finału organizowanego przez PZPN jest Legia. To oznacza, że warszawski klub ma prawo np. wyboru strojów oraz skorzystania z szatni dla gospodarzy.



W puli nagród rozgrywek Fortuna Pucharu Polski jest 10 milionów złotych. Połowę tej kwoty otrzyma triumfator.