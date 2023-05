Papszun oburzony przed finałem Pucharu Polski. "Niezrozumiała sytuacja"

Raków, który wygrał dwie poprzednie edycje Pucharu Polski, jest bardzo blisko pierwszego w historii tytułu mistrza. Legia, która z 19 triumfami jest najbardziej utytułowana w pucharowej rywalizacji, zajmuje obecnie drugie miejsce w ekstraklasie.

- Zapowiada się wielki mecz, na fantastycznym stadionie, wreszcie przy komplecie publiczności, z wyjątkiem oczywiście stref buforowych. Bardzo się cieszymy, że po raz trzeci z rzędu dotarliśmy do finału. To wielka sprawa. Przyjechaliśmy tutaj, żeby ten mecz wygrać - powiedział Papszun podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na PGE Narodowym.

Papszun: dziwi mnie obsada sędziowska

Raków na ostatniej prostej do mistrzostwa Piłkarze Rakowa... czytaj dalej » Większym echem odbiła się jednak inna wypowiedź trenera, który zwrócił uwagę na bardzo istotną z jego perspektywy kwestię.

- Dziwi mnie obsada sędziowska. Grają dwie zdecydowanie najlepsze drużyny w Polsce, a nie sędziuje najlepszy arbiter. To dla mnie trochę niezrozumiała sytuacja [...] Wierzę, że sędzia Lasyk, wraz ze współpracownikami, sobie poradzi. I nie podda się presji, bo ostatnio wyglądało to średnio - podkreślił szkoleniowiec.

Odnosząc się do Piotra Lasyka, trener częstochowian miał na myśli niedawny mecz Rakowa z Legią w ekstraklasie, kiedy jego podopieczni przegrali przy Łazienkowskiej 1:3. W trakcie spotkania arbiter z Bytomia odwołał między innymi decyzję o rzucie karnym dla gości, co spotkało się ze sporą krytyką ze strony Papszuna.

- Myślę, że nie ma już co tego rozdrapywać. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Zapadły wtedy takie decyzje, a nie inne. Natomiast moje dzisiejsze pytanie jest chyba uzasadnione. Skoro grają dwie najlepsze drużyny, to dlaczego nie sędziuje najlepszy polski arbiter? A sędziuje na przykład finał Pucharu Grecji? - grzmiał.

- No nic, zostawmy to. Nie mamy już na to wpływu. Sędzia Lasyk jest arbitrem doświadczonym i wierzę, że ten finał udźwignie - zakończył Papszun.

Finał Pucharu Polski pomiędzy Legią a Rakowem odbędzie się we wtorek 2 maja. Początek meczu na PGE Narodowym w Warszawie o godzinie 16.00.