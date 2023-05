Skandaliczne sceny po finale Pucharu Polski. "Pewna granica została przekroczona"

"Nie popisałem się". Papszun samokrytyczny po finale Pucharu Polski Marek Papszun nie... czytaj dalej » Finał na PGE Narodowym z pewnością nie był najlepszym widowiskiem w historii tych rozgrywek. W trakcie podstawowych 90 minut, a także dogrywki kibice nie ujrzeli bramek, a losy zwycięstwa rozstrzygnęła dopiero seria rzutów karnych. W niej skuteczniejsi byli legioniści, którzy wygrali 6-5 i sięgnęli po upragnione trofeum.

Kopnięcie i trzy uderzenia w twarz

Spotkanie zostanie zapamiętane jednak głównie ze względu na napiętą atmosferę na boisku oraz na ławkach rezerwowych obu ekip. Spięć nie brakowało już podczas meczu, a kulminacja nastąpiła po niewykorzystanej jedenastce Mateusza Wdowiaka, po której stołeczni rozpoczęli świętowanie.

Biegnąc pod trybunę zajmowaną przez swoich kibiców, warszawianie mijali częstochowian, gdzie wywiązało się ogromne zamieszanie z udziałem Mladenovicia.

Na filmie opublikowanym przez Łukasza Gikiewicza widać, jak gracz Legii zostaje kopnięty przez jednego z rywali (23. sekunda). Po chwili dochodzi do konfrontacji Serba z kilkoma zawodnikami, po czym wahadłowy uderza kolejno jednego z rezerwowych, Wiktora Długosza oraz Jeana Carlosa (odpowiednio 27., 32. oraz 36. sekunda nagrania).



Brawo @LegiaWarszawa a Mladenovic musi się nauczyć szacunku do rywali (na załączonym obrazku) pic.twitter.com/mBrYB8Pxpg — Lukasz Gikiewicz (@gikiewiczlukasz) May 2, 2023





Jeden trener atakuje, drugi broni

Oburzony tym zachowaniem był szkoleniowiec Rakowa Marek Papszun.

- Niech każdy sobie odpowie na pytanie, czy to jest normalne. Czy to jest profesjonalizm? Chodzi o szacunek do rywala, a tu pewna granica została przekroczona. Wstydziłbym się, mając takiego piłkarza jak Mladenović - powiedział dziennikarzom trener.



Marek Papszun MOCNO o zachowaniu piłkarza Legii



"Niech każdy sobie odpowie na pytanie czy to jest normalne. Czy to jest profesjonalizm? Chodzi o szacunek do rywala, a tu pewna granica została przekroczona. Wstydziłbym się mając takiego piłkarza jak Mladenovic" pic.twitter.com/Ez9CsTNZuB — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) May 2, 2023





Szaleństwo w Legii. Trener oblany szampanem na konferencji Legia Warszawa... czytaj dalej » O sytuację z Mladenoviciem został także zapytany trener Legii Kosta Runjaic.

- Proponowałbym, żebyśmy nie rozdrapywali od razu wszystkich ran. Powinniśmy dawać przykład. Nie wiem dokładnie, jak wyglądała sytuacja z Filipem. "Mladen" twierdził, że przez cały mecz w jego kierunku padało wiele obraźliwych słów. Teraz jest pora na świętowanie. Z pewnością będziemy mogli przedyskutować całą sytuacją z Filipem - powiedział Niemiec.

Za swoje zachowanie Serb ukarany został czerwoną kartką i niewykluczone, że zostanie dodatkowo ukarany przez komisję dyscyplinarną.