Kibice Legii umówili się z PZPN, a potem i tak zrobili swoje

Całą sytuację relacjonował serwis meczyki.pl. PZPN ustalił wcześniej z kibicami Rakowa i Legii, że wniosą flagi bramą nr 4, która będzie otwarta od rana. Jednak fani Legii postanowili, że wejdą z sektorówką i flagami bramą nr 2 albo nie wejdą wcale - na czym ucierpiałoby widowisko.

Polski Związek Piłki Nożnej wyraził zgodę na wniesienie flag bramą nr 2, jednak zastrzegł, że sektorówka musi zostać poddana kontroli na bramie nr 4, gdyż "PZPN doskonale wie, że w tej wielkiej fladze jest cały arsenał", czyli przede wszystkim środki pirotechniczne.







Stanowisko PZPN ws. oprawy kibiców Legii.



Doszli do porozumienia, odpalili race

Legia wysłała komunikat do meczyki.pl, w którym zastrzegała, że nie zgadza się na to, by "oprawa została przy bramie nr 4 z jakąś grupą ludzi, przenoszenie tunelami, garażami i ostatecznie niewpuszczenie jej". Podkreślono, że "my jako Legia nie zgadzamy się na rozdzielenie oprawy od kibiców i chcemy wszystko kontrolować pod bramą nr 2".

Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia. Kibice Legii weszli na stadion ze wszystkimi flagami bramą nr 2.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu fani warszawskiego zespołu odpalili race, które zaprezentowali przy okazji sektorówki.

Mecz trwa.

