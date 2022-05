Kibice Lecha nie weszli na trybuny. Nie chcieli podporządkować się decyzji straży pożarnej

TAK RELACJONUJEMY MECZ LECH - RAKÓW W EUROSPORT.PL

W zeszłym tygodniu PZPN poinformował, że na mocy postanowienia straży pożarnej podczas finałowego starcia Lecha z Rakowem nie będzie możliwości wnoszenia flag o rozmiarach większych niż 2x1,5 m. Było to najpewniej spowodowane pamięcią o tym, co działo się w latach poprzednich.

Palił się dach Stadionu Narodowego

W 2018 roku kibice Arki Gdynia i Legii Warszawa wielokrotnie odpalali race. Używanie środków pirotechnicznych spowodowało duże zadymienie na trybunach i murawie. Na dodatek ogień pojawił się na dachu stadionu. Na szczęście nie na długo. W takich sytuacjach tzw. sektorówki na trybunach stanowić mogą dodatkowe niebezpieczeństwo. Nie mówiąc już o tym, że zapewniają anonimowość łamiącym przepisy kibicom.

PZPN odwoływał się od decyzji straży pożarnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a prezes związku Cezary Kulesza rozmawiał na ten temat z władzami Warszawy. Nie pomogło. Opinia straży pozostała negatywna.



Stanowisko Kom. Miejskiej PSP o zakazie wnoszenia większych flag uderza w piękno sportu, jest niezrozumiałe i powoduje więcej szkód niż pożytku. Zmieniono zasady obowiąz. od lat. Jeżeli w przyszłości PSP nie zmieni swojego stanowiska, finał PP nie będzie organizowany w Warszawie. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) May 2, 2022





Flagi i tak przywieźli

Fani z Poznania nie zamierzali podporządkować się tym decyzjom i do stolicy przyjechali z wielkim flagami. Nie zostali zatem wpuszczeni na stadion. Mówiło się, że na obiekcie miało pojawić się nawet 20 tysięcy kibiców Lecha. Na razie większość z nich jest na błoniach stadionu, a niektórzy weszli i zajęli miejsca na tzw. sektorach neutralnych, czyli bliżej środka boiska.

Źródło: twitter.com/mwantola Kibice Lecha na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie

Sektory przeznaczone dla fanów Rakowa też długo były puste, ale równo z pierwszym gwizdkiem sędziego Szymona Marciniaka zapełniły się. Kibice lidera ekstraklasy na początku intonowali głównie wulgarne przyśpiewki i okrzyki wobec PZPN, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego czy policji.

"Co to za finał, Kulesza, co to za finał", "Piłka nożna dla kibiców" - brzmiały te cenzuralne.



Pod bramą 10 Stadionu Narodowego kibice Lecha zaczęli szarpać bramę. Frustracja jest duża, ale to nie był szturm. Po 10 sekundach policja bez ostrzeżenia użyła gazu łzawiącego. Dostały nim też dzieci.



Chora atmosfera finału PP. pic.twitter.com/DhR8NP2laT — Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) May 2, 2022





Na reprezentacyjny obiekt w Warszawie decydujące spotkanie Pucharu Polski wróciło po przerwie wynikającej z pandemii COVID-19. Dwie poprzednie edycje kończono w Lublinie, w tym raz przy pustych trybunach.