Szybkość, siła, spryt. "Lewy" pokazał to wszystko i strzelił gola

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Co prawda Fortuna Duesseldorf wysoko przegrała w Pucharze Niemiec z Schalke 04, ale jednym z jasnych punktów gości był Dawid Kownacki. Dla Polaka wypożyczonego z Sampdorii był to pierwszy występ w nowych barwach.

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Była końcówka finału Pucharu Niemiec. Bayern prowadził 2:0 i był już niemal pewien sięgnięcia po trofeum. Ale ma w swoim składzie Lewandowskiego, który nie ma dość strzelonych goli.

Wielki spokój

Polak ruszył do daleko wybitej piłki przez Joshuę Kimmicha. I to ruszył jakby zegar wskazywał dziesiątą, a nie 85. minutę meczu. Szybkość to jedno, ale Lewandowski zaimponował też tężyzną fizyczną. RL9 przepchnął potężniejszego - tak by się wydawało - Dayota Upamecano i ruszył sam na bramkę Lipska.

Wykończenie? Z pełnym spokojem, tzw. podcinką. Piękna bramka.

Cały mecz Lewandowski zakończył z dwoma golami, a Bayern wygrał w Berlinie pewnie 3:0. Monachijczycy świętują 19. w historii Puchar Niemiec, a sam Polak czwarty w karierze tytuł króla strzelców DFB-Pokal.

RB Lipsk - Bayern 0:3

Bramki: Lewandowski (29', 85'), Coman (78')