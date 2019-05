Tysiąc kibiców, trzy tysiące policjantów. Dziwne warunki finału Pucharu Grecji

Sobotni mecz na prawie 70-tysięcznym obiekcie w Atenach odbył się przy prawie pustych trybunach. Tamtejsza federacja piłkarska, obawiając się zamieszek, ograniczyła liczbę biletów do sprzedaży do niewiele ponad tysiąca. Porządku pilnowało natomiast 3000 policjantów.

Źródło: Imago Pustki na finale Pucharu Grecji

Zwaśnione kluby

W dwóch poprzednich latach dochodziło do awantur podczas finałów Pucharu Grecji, w których... spotykały się te same zwaśnione zespoły PAOK-u i AEK-u. Szczególne środki ostrożności w tym roku i tak nie zapobiegły incydentom. W pewnym momencie policja musiała ostro interweniować, by uspokoić krewkich kibiców PAOK-u.

Na boisku zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie pierwszej połowy Anglik Chuba Akpom. Świderski oglądał spotkanie z ławki rezerwowych.

Polski napastnik trafił do PAOK-u z Jagiellonii Białystok w styczniu tego roku. W greckiej drużynie rozegrał 15 meczów, strzelił sześć goli i miał dwie asysty. A co najważniejsze, już na początku zdobył mistrzostwo i krajowy puchar.