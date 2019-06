Zaskakująca pogawędka z Ronaldo. "Byłem zszokowany tym pytaniem"

Buffon znów może zagrać dla Włoch. Myśli o igrzyskach Słynny włoski... czytaj dalej » Wybrzmiał ostatni gwizdek w Lizbonie. Portugalczycy - pierwsi w historii triumfatorzy Ligi Narodów - cieszyli się ze zdobytego trofeum, ale nie zapomnieli też podziękować za walkę swoim przeciwnikom. W pewnym momencie w objęcia wpadli sobie Ronaldo i de Ligt.

Obaj panowie zamienili przy tym kilka słów. Dziennikarzy interesowało oczywiście, co mieli sobie do powiedzenia, o co Holender został zresztą zapytany w późniejszym wywiadzie dla holenderskiej telewizji NOS.

- Poprosił mnie, żebym przeszedł do Juventusu. Byłem zszokowany tym pytaniem, dlatego się zaśmiałem. Z początku go nie zrozumiałem. Zaraz po meczu koncentrujesz się na tym, co działo się na boisku. O niczym innym nie myślisz - tłumaczył Holender.



'He asked me to come to Juventus': Matthijs de Ligt 'shocked' by Cristiano Ronaldo's plea after Nations League final win for Portugal over Holland pic.twitter.com/dvarCgblbG — Lilian Chan (@bestgug) 10 czerwca 2019





Teraz myśli o wakacjach

Propozycja Ronaldo, choć zaskakująca, nie musiała być tylko kurtuazją z jego strony. Zainteresowanie 19-letnim obrońcą Ajaksu po tak świetnym sezonie jest olbrzymie. Media donoszą, że kuszą go najwięksi, m.in Barcelona i Liverpool.

Wiadomo też, że każdy trener prowadzący Ronaldo liczy się z jego zdaniem. Jeśli wierzyć włoskim gazetom, on sam w przeszłości próbował wcielić się w rolę dyrektora sportowego Starej Damy, proponując szefom klubu choćby Marcelo, swojego byłego kolegę z Realu Madryt.

- Na razie nie myślę o transferze. Okienko dopiero się otworzyło. Teraz myślę o wakacjach. Wrócę i zobaczymy, co się wydarzy - dodał w rozmowie z NOS de Ligt.