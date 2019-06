22. sekunda i od razu kontrowersja. Ręka, karny i gol dla Liverpoolu

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

Mecz na stadionie w stolicy Hiszpanii jeszcze dobrze się nie rozpoczął, a kibice już oglądali pierwszego gola.

Po akcji napastnika Liverpoolu Sadio Mane piłka trafiła w okolice ręki Moussy Sissoko. Była 22. sekunda. Zdaniem sędziego Damira Skominy pomocnik Tottenhamu popełnił przewinienie w polu karnym. Powtórki pokazały, że francuski zawodnik na pewno zagrał ręką, ale także klatką piersiową.

Pomocnik też nie miał wątpliwości

Słoweński arbiter przez chwilę konsultował się z sędzią VAR. Podczas sobotniego finału był nim Holender Danny Makkelie. Pomocnik Skominy także nie miał wątpliwości.

Do rzutu karnego podszedł Salah i pewnie pokonał Hugo Llorisa. Egipcjanin strzelił tym samym drugiego najszybszego gola w spotkaniu o Puchar Europy. Bramkę zdobył dokładnie po 108 sekundach.

Rekordzistą w tej klasyfikacji jest Paolo Maldini z AC Milan. On w pamiętnym finale w 2005 roku strzelił gola w 50. sekundzie. Wtedy włoska drużyna przegrała po serii rzutów karnych z Liverpoolem, mimo że po pierwszych 45 minutach prowadziła 3:0.

Co ciekawe, Tottenham w sobotę stracił już 17. gola w tym sezonie Ligi Mistrzów. Siedem z nich stracił w pierwszych kwadransach spotkań.

The Reds wygrali sobotni finał 2:0. Zwycięstwo przypieczętował Divock Origi.

Tottenham - Liverpool 0:2 (0:1)

Bramki: Salah (2. - karny), Origi (87.)



Tottenham:Lloris - Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier - Winks (66. Lucas), Sissoko (74. Dier) - Son, Eriksen, Alli (81. Llorente) - Kane.

Liverpool:Alisson - Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold - Wijnaldum (62. Milner), Fabinho, Henderson - Mane (90. Gomez), Firmino (58. Origi), Salah.