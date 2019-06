"Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci". Minuta ciszy przed finałem Ligi Mistrzów

Decyzję, że sobotni finał Ligi Mistrzów w Madrycie poprzedzi minuta ciszy, podjęła Europejska Unia Piłkarska (UEFA).



Hiszpania w szoku. Nie żyje Jose Antonio Reyes Tragiczna... czytaj dalej » "Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci wiadomością o śmierci Jose Antonio Reyesa. Będzie nam go - pięciokrotnego triumfatora Ligi Europy - brakowało. W tym strasznym momencie nasze myśli są z rodziną i przyjaciółmi" - oświadczyła UEFA za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wielkie kluby w karierze

Do tragedii doszło w sobotę. Reyes zgiął w wypadku samochodowym w pobliżu hiszpańskiego miasta Utrera. Smutną informację potwierdził jego były klub - Sevilla.



Hiszpan miał 35 lat.



Reyes rozegrał 22 mecze w reprezentacji i strzelił cztery gole. Występował m.in. w Sevilli, Arsenalu Londyn, Atletico i Realu Madryt. W 2015 roku w Warszawie w barwach Sevilli i z Grzegorzem Krychowiakiem w zespole, triumfował w finale Ligi Europy. W tych rozgrywkach zwyciężał w sumie pięciokrotnie (trzy razy z Sevillą i dwa z Atletico Madryt). Ostatnio grał w hiszpańskim klubie drugoligowym Extremadura.



Finał Ligi Mistrzów między Tottenhamem i Liverpoolem rozpocznie się o godzinie 21. Relacja na żywo w eurosport.pl.