Anglicy zdominowali Ligę Mistrzów. Pierwszy taki finał od jedenastu lat

Kto by przewidział taki skład finału po pierwszych meczach półfinałowych. W Londynie Tottenham przegrał 0:1 z Ajaksem, a w rewanżu przegrywał na amsterdamskiej arenie już 0:2. Mimo to, w drugiej połowie Lucas Moura strzelił trzy gole (w tym decydującego w piątej minucie doliczonego czasu) i to Koguty pierwszy raz zagrają o główne trofeum.

Źródło: PAP/EPA Tottenham pokonał Ajax i awansował do finału Ligi Mistrzów

Tottenham będzie ósmą angielską drużyną, która wystąpi w finale LM po Arsenalu, Aston Villi, Chelsea, Leeds United, Liverpoolu, Manchesterze United i Nottingham Forest.

Rywalem drużyny Mauricio Pochettino będzie Liverpool, który dzień wcześniej również dokonał niemożliwego. Bo jak inaczej nazwać odrobienie strat z Camp Nou z meczu z Barceloną 0:3. Na Anfield The Reds wygrali 4:0.

Źródło: PAP/EPA / Peter Powell "Cud" przy Anfield Road. Liverpool zagra w finale Ligi Mistrzów

Na hiszpańskiej ziemi

Angielski finał to prztyczek w nos dla Hiszpanów. To właśnie na ich ziemi, w Madrycie, na Wanda Metropolitano, 1 czerwca odbędzie się finał. Po raz drugi w historii znalazły się w nim dwa zespoły z Anglii.

Ostatni taki finał miał miejsce w 2008 roku. W Moskwie Manchester United po konkursie jedenastek, wygrał z Chelsea. Wcześniej, bo w 1972 roku o triumf, ale w Pucharze UEFA, zagrały Tottenham i Wolverhampton.

Po raz siódmy w historii w finale zmierzą się drużyny z tego samego kraju. Ostatnio zdarzyło się to w 2016 roku, kiedy Real Madryt pokonał po rzutach karnych lokalnego rywala - Atletico.

Finały LM z drużynami z jednego kraju:

2000: Real Madryt - CF Valencia 3:0

2003: AC Milan - Juventus Turyn 0:0 po dogrywce, karne 3:2

2008: Manchester United - Chelsea Londyn 1:1 po dogrywce, karne 6:5

2013: Bayern Monachium - Borussia Dortmund 2:1

2014: Real Madryt - Atletico Madryt 4:1 po dogrywce

2016: Real Madryt - Atletico Madryt 1:1, karne 5-3

2019: Tottenham Hotspur - Liverpool ?