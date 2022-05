Trener z innej planety. Carlo Ancelotti zapisał się w historii

62-letni Włoch piąty raz doprowadził drużynę do finału Champions League, co również jest rekordem. Tylko w jednym przypadku skończyło się to niepowodzeniem. W 2005 prowadzony przez Ancelottiego AC Milan po elektryzującym meczu musiał uznać wyższość... Liverpoolu. Ręce, które dały puchar. Niesamowity występ bramkarza Thibaut Courtois.... czytaj dalej »

Samodzielny lider

W sobotni wieczór na Stade de France ekipa z Merseyside również wydawała się być bliżej sukcesu. W drugiej połowie do siatki The Reds trafił jednak Vinicius Junior, a świetnie spisujący się w bramce Realu Thibaut Courtois nie pozwolił rywalom na odrobienie strat.

Ancelotti wygrał Ligę Mistrzów z Królewskimi po raz drugi w karierze. Ostatnio dokonał tego w 2014 roku podczas swojej pierwszej kadencji na ławce trenerskiej klubu z Estadio Santiago Bernabeu. Pozostałe dwa puchary w tych rozgrywkach Włoch zdobywał z ekipą Milanu w 2003 i 2007 roku.

Po sięgnięciu po czwarte trofeum Ancelotti jest najbardziej utytułowanym trenerem w historii LM. Tuż za nim z trzema Pucharami Europy znajdują się Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018 - z Realem) i nieżyjący już Bob Paisley (1977, 1978, 1981 - z Liverpoolem).

Włoch zdobywał to trofeum również jako piłkarz Milanu w 1989 i 1990 roku.