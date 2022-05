Real do dziś przekleństwem Salaha. "To był najgorszy moment w karierze"

Liverpool z Salahem w składzie awansował do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Mecz sprzed czterech lat, przegrany przez Liverpool 1:3, pozostaje zadrą w sercach angielskich kibiców. Z jednej strony fani The Reds pamiętają fatalne błędy swojego bramkarza Lorisa Kariusa, z drugiej musieli przeżywać dramat największego gwiazdora - Mohameda Salaha.

Salah: do tej pory nigdy nie miałem takiego uczucia

Egipcjanin musiał bowiem opuścić boisko w Kijowie już w pierwszej połowie tamtego starcia na skutek kontuzji odniesionej po zagraniu Sergio Ramosa.

Źródło: Getty Images Po tym starciu z Ramosem dla Salaha zakończył się mecz finałowy

Salah do dziś nie może się pogodzić z faktem, że musiał zakończyć udział w tamtym spotkaniu już w 30. minucie wielkiego finału.

- Doskonale pamiętam całą sytuację. To był najgorszy moment w mojej karierze - skomentował.

- Byłem tym bardzo przygnębiony. Po meczu doskonale wiedziałem, jaki jest wynik i pomyślałem, że to nie mogło tak się skończyć. Do tej pory nigdy nie miałem takiego uczucia - powiedział 29-latek.

Ogromna motywacja i przedłużony kontrakt Salaha

Rok później Liverpool z Egipcjaninem w składzie sięgnął po upragnione zwycięstwo w Champions League, wygrywając w finale z Tottenhamem 2:0. Mimo tego Salah jest bardzo mocno zmotywowany, by wziąć rewanż na mistrzach Hiszpanii.

- Po tym, co wydarzyło się w Kijowie, a także po tym, co wydarzyło się finiszu sezonu w Premier League, wszyscy są zdeterminowani, by wygrać Ligę Mistrzów - dodał strzelec ośmiu bramek w obecnej edycji europejskich pucharów.

O jedno kibice The Reds mogą być spokojni. W trakcie konferencji prasowej przed meczem z Realem Salah potwierdził bowiem, że przedłuży kontrakt z dotychczasowym klubem, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości na temat swojej przyszłości na Anfield.

- Z pewnością zostaję w Liverpoolu na kolejny sezon - oświadczył.

Źródło: Getty Images Mohamed Salah występuje w Liverpoolu od 2017 roku

Finał Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 zostanie rozegrany w sobotę, 28 maja na Stade de France w Paryżu. Początek spotkania o godz. 21.00. Relacja na żywo na eurosport.pl.