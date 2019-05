Strach przed finałem Ligi Mistrzów. Mnóstwo policji, zamykane lokale

Taniec, śpiew i niedowierzanie w szatani Liverpoolu. To właśnie tam przeniosło się świętowanie niespodziewanego sukcesu, a nawet, jak mówią niektórzy, cudu. Drużyna Juergena Kloppa pierwszy mecz z Barceloną przegrała 3 do 0. Jednak w rewanżu na Anfield zwyciężyła aż 4 do 0. Tym samym to Liverpool awansował do finału Ligii Mistrzów.

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

W piątek ze względów bezpieczeństwa władze Madrytu, w porozumieniu ze stołecznymi restauratorami, usunęły z kilku miejsc miasta ogródki gastronomiczne. Stołeczne służby bezpieczeństwa obawiają się, że bary i restauracje na świeżym powietrzu mogą być terenem walk agresywnych kibiców z Anglii.

Impreza od piątku

Klopp i klątwa finałów. "Nigdy nie miałem silniejszej drużyny" Sobotni finał... czytaj dalej » Madryckie media wskazują, że ewentualnych problemów z przybyłymi z Wysp Brytyjskich tysiącami kibiców należy się spodziewać już w piątek wieczorem, czyli na dobę przed zaplanowanym na 21.00 finałem LM.

Telewizja publiczna TVE zauważa, że jako zagrożenie należy uznać fakt, iż w Madrycie przebywać będzie około 30 tys. gości przybyłych na sobotni finał bez biletu. Wskazuje też na widmo starć w pobliżu stref kibiców.

4700 funkcjonariuszy

Hiszpańskie służby porządkowe szacują, że specjalnie w związku z finałem LM do Madrytu przybędzie z całego świata od 70 tys. do 100 tys. kibiców. Ich bezpieczeństwa mają pilnować nie tylko przy użyciu licznych patroli, ale też zastosowaniu nowoczesnych technologii monitoringu.



Jak poinformował dyrektor hiszpańskiej policji Francisco Pardo Piqueras, łącznie na ulicach Madrytu bezpieczeństwa będzie strzegło w sobotę 4700 funkcjonariuszy. 4200 z nich wchodzi w skład formacji krajowej policji (Policia Nacional).



Wsparciem dla policji będzie dron latający nad ulicami przylegającymi do stadionu Atletico Madryt, na którym rozgrywany będzie finał. Urządzenie ma przesyłać do centrali służb porządkowych zdjęcia i materiały filmowe wykonane grupom kibiców.

Źródło: Getty Images Do Madrytu przyjadą dziesiątki tysięcy angielskich kibiców

Miejscowi Anglicy