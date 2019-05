Klopp przed wielkim finałem: gdybym myślał, że Tottenham ma przewagę, byłbym szaleńcem

Taniec, śpiew i niedowierzanie w szatani Liverpoolu. To właśnie tam przeniosło się świętowanie niespodziewanego sukcesu, a nawet, jak mówią niektórzy, cudu. Drużyna Juergena Kloppa pierwszy mecz z Barceloną przegrała 3 do 0. Jednak w rewanżu na Anfield zwyciężyła aż 4 do 0. Tym samym to Liverpool awansował do finału Ligii Mistrzów.

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

Piłkarze Kloppa nie upatrują jednak swojej przewagi w większym doświadczeniu. - Graliśmy w finale w zeszłym roku, oni nigdy. Jeśli jednak chodzi o jakość jesteśmy na podobnym poziomie. Oni mają światowej klasy zawodników i my również. To będzie dosłownie walka do końca. Wtedy przekonamy się, kto chce tego zwycięstwa bardziej. To będzie bardzo taktyczny mecz dla obu drużyn - stwierdził zawodnik Liverpoolu Trent Alexander-Arnold.

Tottenham - Liverpool w finale Ligi Mistrzów. Angielskie starcie w Madrycie Finał Ligi... czytaj dalej » Na przeszłości nie koncentruje się też menedżer The Reds, który finałowe doświadczenie ma spore, nigdy jednak zwycięskie. - Okoliczności zawsze są inne. Gdybym to ja był powodem porażek w pięciu dotychczasowych finałach moich drużyn, wszyscy powinni się martwić. W ubiegłym roku strzeliliśmy światowej urody gola i straciliśmy dwie dziwne bramki, co zwykle się nam nie zdarza. Wiem, że ludzie w nas widzą faworytów, bo w lidze mieliśmy więcej punktów. Ale gdybym myślał, że Tottenham ma przewagę, byłbym szaleńcem. Jeśli spojrzysz na nasze spotkania w tym sezonie, w obu skończyło się tylko 2:1 dla nas. Przed tym meczem nikt nie ma przewagi - przyznał Klopp.

Zarówno on jak i jego zawodnicy wiedzą, że ewentualny sukces przede wszystkim zależy od ich postawy. - Gramy w konkretnym stylu i staramy się nie zmieniać go niezależnie od przeciwnika. Jeśli się wycofamy i oddamy im inicjatywę, oddamy im też przysługę. Dlatego to my musimy grać na ich połowie, taki jest cel. Cokolwiek się wydarzy, postaramy się grać po swojemu - zapewnił Alexander-Arnold.

- To cudowny klub. Zakochaliśmy się w sobie. Wydaje mi się, że to normalne, że jestem w dobrym nastroju. Przed meczem nie tracę czasu na bycie w złym. Wyjdziemy na boisko i postaramy się zagrać bardzo pozytywny mecz - w swoim stylu zakończył spotkanie z mediami Klopp.

Strach przed finałem Ligi Mistrzów. Mnóstwo policji, zamykane lokale Mieszkańcy... czytaj dalej » Przez wiele lat Tottenham był tematem żartów wśród kibiców rywali. Zespół z północnego Londynu ma w swoim dorobku zaledwie dwa trofea – puchary Ligi Angielskiej, zdobyte w 1999 i 2008 roku. W sobotę piłkarze Spurs mogą jednak pokazać, że najważniejsze jest to, kto śmieje się ostatni. Droga do finału, w szczególności półfinałowy dwumecz przeciwko Ajaksowi, zamknęła usta wielu krytykom angielskiego zespołu. Ewentualne zwycięstwo w sobotnim starciu uciszyłoby z pewnością nawet tych najgłośniejszych.

Liverpool na znaczący sukces także czeka długo. Ostatni wielki triumf kibice tego klubu świętowali w 2005 roku w finale Champions League z AC Milan. Na mistrzostwo Anglii The Reds czekają natomiast już blisko 30 lat.

