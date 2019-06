Origi - bohater znikąd. Latem Liverpool chciał się go pozbyć

Video: Eurosport

Divock Origi wciąż nie wierzy w sukces Liverpoolu

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

»