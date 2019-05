Kibice i sponsorzy nie chcą finału w Baku. Tysiące zwróconych biletów

Kilka słow od trenera Chelsea Maurizio Sarriego po awansie do finału Ligi Europy. The Blues wyeliminowali po serii rzutów karnych Eintracht Frankfurt i o triumf w rozgrywkach zmierzą się w Baku z Arsenalem.

Dziennik "Daily Mail" poinformował, że podczas finału (29 maja) stadion liczący blisko 70 tysięcy miejsc może świecić pustkami. Według wyliczeń angielskiej gazety oba londyńskie kluby łącznie planują zwrócić ponad sześć tysięcy wejściówek.

"W ich ślady podążą też sponsorzy, którzy oddadzą w tym tygodniu dwa tysiące biletów" - czytamy.

UEFA zamierza wystawić zwroty do ogólnej sprzedaży, ale nie wiadomo czy będą chętni. Miejscowi kibicie wykupili 23 tysiące biletów, co mogło wyczerpać popyt lokalnych fanów.

Odstrasza podróż

Ambasador nawołuje piłkarza do występu w finale LE. "Otrzymujesz pieniądze za grę, nie za politykę" 29 maja na... czytaj dalej » Za decyzjami o rezygnacji z biletów stoi daleka podróż do Baku, która wiąże się przede wszystkim ze znacznymi kosztami. Odstraszają przede wszystkim ceny ograniczonych połączeń lotniczych, co powoduje, że podróż w tańszej wersji wiąże się z długim przejazdem pociągiem i samochodem. "Daily Mail" dał za przykład dwóch zagorzałych kibiców Chelsea - ojca i syna - którzy na finał będą jechać aż osiem dni, gdy okazało się, że koszt tylko oficjalnych połączeń do Baku przekroczył ich możliwości finansowe. Dwójka fanów dotrze więc na miejsce za pośrednictwem samolotu, 24-godzinnej jazdy pociągiem, a później dodatkowo autem.

- Bardzo dużo w ten sposób zaoszczędziliśmy. Biorąc pod uwagę hotele i wszystko inne, jest taniej o około 500 funtów na głowę. Wielka szkoda, że większa liczba kibiców Chelsea i Arsenalu nie dotrze na finał - przyznał Jake Cobb na łamach angielskiej gazety. - Będzie to mój 53. mecz w tym sezonie i 677. ogółem. Mój tata prawdopodobnie ma na koncie dwa razy więcej spotkań. Będzie to także mój 30. wyjazdowy mecz w europejskich pucharach - wyliczył.

Kontrowersyjna lokalizacja

Sama decyzja o przyznaniu Azerbejdżanowi roli gospodarza finału Ligi Europy wywołała kontrowersje. Rząd w Baku jest na liście krajów od lat łamiących prawa człowieka. Sport to środek dla azerskich władz do ocieplania swojego wizerunek na świecie. Tak było w 2015 roku, kiedy ten kraj organizował Igrzyska Europejskie w Baku. Od trzech lat stolica kraju jest też gospodarzem jednego z Grand Prix Formuły 1. Swego czasu głośno było na temat kontraktu sponsorskiego na koszulkach piłkarzy Atletico Madryt, którzy reklamowali hasło "Krainę Ognia. Azerbejdżan".

Gwiazda Arsenalu opuści finał Ligi Europy ze względów bezpieczeństwa Henrich... czytaj dalej » Idą na ten cel ogromne środki finansowe. Świat sportu chętnie sięga po te pieniądze. Za wszystkim stoi prezydent-dyktator Ilham Alijew, sprawujący rządy nieprzerwanie od 2003 roku. Środki pochodzą z bogatych źródeł ropy i gazu. To popularna praktyka. Azerbejdżan jest niejedynym krajem łamiącym prawa człowieka, który liczy na splendor wynikający z organizacji sportowych imprez.

Rezygnacja piłkarza

Z udziału w finale zrezygnował występujący w Arsenalu reprezentant Armenii Henrich Mchitarjan, którego kraj pozostaje w stanie wojny z Azerbejdżanem o terytorium Górskiego Karabachu. Piłkarz przekonywał, że nie może się czuć w Baku bezpiecznie, choć organizatorzy zapewniali, że nic mu w Azerbejdżanie nie grozi i zapraszali go do przyjazdu. Cztery lata temu w europejskich igrzyskach w Baku wystąpiła bowiem reprezentacja Armenii.