Międzynarodowe towarzystwo i tylko jeden Anglik. Wyrównane rekordy w finale Ligi Europy

Relacja z finału Ligi Europy minuta po minucie

Mecz w Baku od początku wywoływał kontrowersje. Oczywiście głównym powodem było miejsce rozegrania spotkania, w wyniku czego z występu zrezygnował m.in. pomocnik Kanonierów, Ormianin Henrich Mchitarjan. Później doszły kłopoty z transportem, które sprawiły, że z Anglii przyleciało zaledwie po kilka tysięcy sympatyków obu klubów.

Anglicy krytykują finał Ligi Europy. "Wybielanie reżimu przez sport" Brytyjskie media... czytaj dalej » Trenerzy Arsenalu i Chelsea dołożyli jeszcze jeden, aczkolwiek zdecydowanie mniejszy, kamyk do ogródka – od początku meczu zagrał zaledwie jeden Anglik. Mowa o zawodniku The Gunners, 21-letnim Ainsleyu Maitlandzie-Nilesie. Co by było, gdyby Mchitarjan jednak zdecydował się polecieć na finał do Azerbejdżanu?

Jak w 2010 i 2017

Sportowy serwis statystyczny Gracenote wyliczył, że od pierwszego gwizdka na boisku pojawili się piłkarze z piętnastu państw: Hiszpanii (czterech), Francji (czterech), Włoch (dwóch), Brazylii, Danii, Belgii, Chorwacji, Czech, Grecji, Bośni, Niemiec, Szwajcarii, Urugwaju, Gabonu i Anglii (po jednym).

Tym samym wyrównany został rekord z finałowego meczu europejskich pucharów – piłkarze piętnastu narodowości wybiegli na murawę w finałach Ligi Europy w 2010 roku (Atletico Madryt – Fulham) i 2017 (Ajax – Manchester United).

Mchitarjan na koszulkach. Policja w Baku interweniuje W Baku, gdzie w... czytaj dalej » Warto dodać, że w środę na ławkach trenerskich usiedli: Włoch Maurizio Sarri (Chelsea) i Hiszpan Unai Emery (Arsenal).

Chelsea wyrównała rekord

Na tym nie koniec. Klub ze Stamford Bridge wyrównał "osiągnięcie" Interu Mediolan z finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, który odbył się w 2010 roku. Wówczas w zespole Nerazzurrich w pierwszym składzie nie wybiegł żaden Włoch. Teraz w jedenastce Chelsea zabrakło choćby jednego Anglika.

Z drugiej strony wątpliwe, by kibice The Blues byli zasmuceni tym faktem, skoro ich ulubieńcy w drugiej połowie spisali się znakomicie i wywalczyli trofeum.